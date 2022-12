Wesley De Smet (RC Gent): “Zelzate wordt een te duchten tegenstander”

“Ik denk dat je mag stellen dat dit een wedstrijd wordt tussen twee ploegen die ‘in the flow’ zitten. Zelzate verloor de voorbije zes wedstrijden maar één keer. Wij verloren niet, maar ik maak meteen de kanttekening dat we vier keer gelijk speelden. En de uitslag van vorig weekend zegt niet alles. We hadden het in Oudenaarde knap lastig. Twintig minuten raakten we niet in ons spel. Ik had het gevoel dat de midweekwedstrijd tegen AA Gent nog wat in de kuiten zat. Maar halverwege de eerste helft kantelde de wedstrijd dan in ons voordeel. Bryan Londot pakte uit met een goede redding en anderhalve minuut later klommen wij op voorsprong. Een tweede doelpunt voor de rust was wel een opsteker en na de rust hebben we heel volwassen gespeeld en finaal werd het nog 0-3.”