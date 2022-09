Wesley De Smet (RC Gent): “Proberen mikken naar de top vijf”

Leuke opener voor RC Gent. De Ratjes zijn gastheer voor RFC Wetteren en dat is een wedstrijd die toch net iets meer tot de verbeelding spreekt dan de gemiddelde tegenstander. In de aanloop naar deze derby hadden we een babbel met T2 Wesley De Smet.

“Helemaal vlekkeloos verliep de voorbereiding niet. Heel wat spelers hadden last van kleine kwaaltjes en er kwam wel wat puzzelwerk aan te pas. Maar dat is natuurlijk typisch aan de voorbereidingsperiode waarin de belasting misschien net dat tikkeltje hoger is dan in de competitie. Op twee spelers moeten we de eerste weken trouwens niet rekenen. Thomas Van Renterghem liep bij zijn ex-ploeg een kruisbandletsel op en hervatte nu pas de loopoefeningen. Lander Vanden Heede liep in het begin van de voorbereiding een kruisbandletsel op en hem verwachten we pas in maart terug. Maar goed, de competitie komt er aan en los van die twee langer geblesseerden valt de blessurelast wel mee.”

Derby

Tegen Wetteren wordt het een derby waar ze in Oostakker wel naar uitzien. “Het is toch een derby en rond de eerste competitiewedstrijd hangt er wel altijd een zeker spanningsveld. Wetteren valt dit jaar wat moeilijker in te schatten omdat ze wel wat nieuwe spelers hebben, maar onze tegenstander van dit weekend is een ploeg die graag in het duel speelt, maar anderzijds ook wel voetballend vermogen heeft. We hopen dat onze supporters op post zijn en ons het duwtje in de rug geven om Wetteren te kloppen.”

Top vijf

Net voor de start van de competitie polsen we steeds graag naar de ambitie van de club. De Smet is duidelijk in de doelstelling. “Eric Ceulemans heeft als sportief manager goed werk geleverd. Vooral Zaven Yagan strikken was een straffe toer. Niels Enow, Jonathan Mukuna en Georgi Kokhiya zijn versterkingen die kunnen tellen en ik heb het gevoel dat we echt wel hoger mogen mikken dan vorig jaar. Ik denk dat we voldoende kwaliteit in de ploeg hebben om top vijf te spelen.”