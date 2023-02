Wesley De Smet (RC Gent): “Nog te vroeg om te stellen dat we een gooi doen naar de tweede plaats”

“Intern hebben we voor de start van de competitie doelen gesteld. Die hebben we ook naar buiten toe duidelijk gemaakt. Top vijf, top zes, dat lag naar ons gevoel binnen onze mogelijkheden. Voorlopig lijken we op weg om te slagen om dat doel te behalen. En het klopt dat we in de nek van een aantal ploegen blazen, maar we bekijken het liever van week tot week. Het is nog te vroeg om te stellen dat we een gooi gaan doen naar de tweede plaats. Het programma is best nog wel pittig. Dikkelvenne wordt geen makkelijke tegenstander en dat is niet enkel op basis van de cijfertjes zo.”