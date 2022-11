Wesley De Smet (RC Gent) na 1-1-gelijkspel tegen Sparta Petegem: “Ik kijk met dubbel gevoel terug op de wedstrijd”

“Op zich is een puntje geen onaardig resultaat tegen Sparta Petegem. Zij werden vorig jaar kampioen en zelfs zonder Joye en Blancke blijft het een ploeg voor top vijf of top drie. Maar na negentig minuten heb je toch een iets ander gevoel. Ja, ik houd hier een dubbel gevoel aan over. We zijn gretig gestart tegen de Spartanen. We hebben een visie over hoe we voetbal willen spelen en ook na vier nederlagen op rij gaan we die niet verloochenen. Met die aanpak had Petegem het lastig. Wij voetbalden enkele kansjes bij elkaar, terwijl bij ons het blok er wel stond. Een schot van Yagan kon maar half geweerd worden en in de herneming duwde Hebbelinck binnen. De 1-0 bij de rust was zeker verdiend.”