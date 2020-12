Wesley De Ceuster (Witgoor): “Mijn spelers nemen zelf hun verantwoordelijkheid”

“Ik heb een groep die zijn verantwoordelijkheid opneemt”, prijst trainer Wesley De Ceuster zijn spelers. “De voorbije weken hebben ze zelf hun programma afgewerkt. Sinds maandag werken we met een gezamelijk loopprogramma. De resultaten worden doorgestuurd en lopen intussen heel vlot binnen.”

Ritme

Na een onderbreking van enkele maanden, wordt het uitkijken hoe het met de fysieke paraatheid gesteld is. “Daar maak ik me weinig zorgen over. Ik ben het niet eens met het gegeven dat we helemaal onderaan de ladder moeten beginnen. Uiteindelijk hebben we al een opbouw achter de rug, waarin een stevige basis werd gelegd.”

Ook bij Witgoor staat midden januari met stip genoteerd. In de hoop dat de groepstraining hervat kan worden. “Of het kan en in welke omstandigheden is op dit ogenblik heel moeilijk te voorspellen”, stelt de T1. “Moesten we op dat moment nog niet over de kleedkamers kunnen beschikken, zijn er alternatieven mogelijk. Maar dat is een zaak die met het bestuur moet bekeken worden. In afwachting hebben we met Hoogstraten, Vosselaar en Retie al drie tegenstanders tegen wie we vriendschappelijk kunnen spelen. Indien er een positief signaal komt, zijn we alleszins klaar om er meteen in te vliegen.”

Nieuwe ploeg

Witgoor herneemt de competitie met een thuiswedstrijd tegen Diest. De formatie uit Dessel prijkt met zes punten op een zevende plaats. “Een tussenstand waar we tevreden mee mogen zijn. We mogen niet vergeten dat we met een nieuwe ploeg aan de competitie begonnen zijn. Dat betekent dat er tijd nodig is om iedereen in te passen. Bij ons is dat bijzonder goed verlopen. Bovendien is derde nationale een heel zware reeks met ploegen die heel wat ervaring in huis hebben. Ik hoop dat we de drive van enkele weken geleden snel terugvinden.”

