Wes De Ceuster trekt trainersplunje opnieuw aan bij ex-club Kontich: “Ik kon het spelletje heel moeilijk missen”

voetbal jupiler pro league Trainer Vincent Euvrard (RWDM) werkt goed samen met nieuw management: “We maken stappen”

Speculaties over een mogelijk vertrek van trainer Vincent Euvrard van RWDM naar een andere Belgische club in 1A mogen zo goed als zeker opgeborgen worden. Intussen zijn immers al die postjes ingevuld, want na Kortrijk lijkt ook Union zijn coach voor volgend seizoen vast te hebben: Alexander Blessin zou in een finale fase zitten.