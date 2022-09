Wervik-trainer Jakob Crombez na zware 2-5-nederlaag: “Ik kijk ook naar mezelf, misschien heb ik wel verkeerde keuze gemaakt”

Voetbal derde nationale AOp de eerste speeldag kreeg Eendracht Wervik tegen SC Wielsbeke A alvast een flinke dreun (2-5). “Een collectieve offday”, zegt trainer Jakob Crombez. “Het liep allemaal verkeerd. Liever nu allemaal in één wedstrijd.” Een minpunt was alvast het ontbreken van centrale verdedigers Arne Scheldeman en aanvoerder Jens Pante.

“Arne viel dinsdag op training uit, Jens donderdag”, aldus de coach. Glenn De Grijse en Ewoud Defevere stonden centraal achterin, maar het ontbrak Wervik aan gestalte. Het zag er nochtans allemaal veelbelovend uit toen Laurent Vandamme een vrijschop mooi in de hoek trapte. “Op dat moment voetbalden we niet meer of probeerden we niet”, oordeelt Crombez.

“Tijdens de voorbereiding hebben we zes weken goed gevoetbald. De bezoekers stonden aan de aftrap met allemaal dezelfde spelers van vorig seizoen. Mijn scouting was duidelijk.” De trainer van de Tabaksploeg was ook kritisch voor zichzelf. “Ik kijk ook naar mezelf, misschien heb ik wel verkeerde keuzes gemaakt”, klinkt het. “Iedereen moet eens voor de spiegel staan, ik ook.”

“In onze verdediging stond door blessures geen enkele speler op zijn natuurlijke plaats. Pas op, dat is geen kritiek op die jongens, maar gewoon een vaststelling. We gaven te gemakkelijk de doelpunten weg. De defensie was vorig seizoen onze sterkte.” De trainer kon de nederlaag best relativeren. “Er zijn ergere dingen in het leven”, geeft hij aan. “0-1 of 2-5, verliezen is verliezen. We hadden collectief een slechte dag.”

Nog twee nieuwkomers

Simon Verlinde hervatte vrijdagavond met de beloften op Eendracht Aalter) en viel tegen Wielsbeke in. Gianni Lingier viel bij de beloften uit met een verrekking aan de hamstrings. De hele voorbereiding had hij daarvan last.

Met Jasper Meeuws (25) komt er nog een tweede keeper. Hij speelde eerder al voor de Tabaksploeg en vorig seizoen bij SK Oostnieuwkerke. De transfer van de ervaren Nicholas Tamsin (32) van eerstenationaler Mandel United is rond. Al is hij momenteel buiten strijd door een kraakbeenletsel aan de enkel.

Lees ook: voetbal in derde nationale A

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.