Werper Devlin pakt twee keer goud en één keer zilver op PK

Het hamerslingeren stond niet geprogrammeerd op het PK. Daarom opteerde hamerspecialist Devlin Neyens maar voor het kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen. Dat beviel hem goed. “Op zaterdag in Duffel haalde ik de titel in het kogel en discus”, begint hij zijn terugblik op het PK-weekend. “Het ging er eigenlijk twee keer heel goed. Ik had niet verwacht om meteen zo’n prestatie neer te zetten in mijn eerste jaar als junior met zwaardere gewichten. Met de kogel zat ik met 13m29 voorbij de 13 meter en daar was ik heel bij mee. In het discus haalde ik ook 45m47 met een zwaarder gewicht dan vorig jaar bij de scholieren.”

Zondag in Brasschaat ging de eerstejaarsjunior door op z’n elan. “Het speerwerpen had ik vorige week al één keer gedaan in wedstrijd, maar toen bezeerde ik m’n rug. Na één worp kwam de rugpijn terug opzetten. Ik heb dan van de trainer van winnaar Thomas Van der Poel een tip gekregen om die rugpijn onder controle te krijgen en dat werkte super. De pijn ging weg en ik haalde nog 50m73.”

Geen slechte oogst voor de 18-jariger werper. “Ik ben heel tevreden over mijn PK. Ik ben een hamerslingeraar. Op de andere werpnummers train ik niet specifiek. Ik pik ze gewoon af en toe eens mee. Leuk dat het dan zo goed meevalt.”

BK hamerslingeren

Binnenkort wil hij ook in het hamerslingeren de medailles binnenrijven. “In het hamerslingeren wil ik heel graag Belgisch kampioen worden bij de juniores later op het seizoen. Simpel zal dat niet zijn, want ik heb een sterke concurrent in mijn leeftijdscategorie. We gooien momenteel allebei in de 61m. Het zal erom spannen op het BK juniores. Op 15 mei neem ik ook deel aan het VK voor alle categorieën in Sint-Niklaas. Dan zal ik met de 7,26kg zware hamer moeten gooien. Op training haal ik 55 meter met de 7,26kg dus ik verwacht wel dat het goed zal komen.”