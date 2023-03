Wereldtoppers op bezoek in Roeselare voor halve finale van CEV Cup: “Goed starten, het publiek achter ons krijgen en alles geven”

Volleybal CEV CupWanneer men in Roeselare de volgende tegenstander van de halve finale in de CEV Cup bestudeert, dan moet men waarschijnlijk toch even slikken. De kern van Volley Piacenza is een bonte verzameling topvolleyballers, bewust bijeen gekocht om prijzen te verzamelen. Het Italiaanse topteam won, net zoals Roeselare, heel recent de beker en versloeg de favorieten uit Trentino, met de Belg Wout D’Heer. Als referentie kan dat tellen.

Er zal meer dan ‘Bluenergy’ nodig zijn voor de troepen van coach Vanmedegael, want de Italianen willen de titel pakken en als het even kan de Europese Cup winnen. Al die wereldtoppers komen van Frankrijk, Cuba, Brazilië en natuurlijk ook uit Italië. Stuk voor stuk met een erelijst om U tegen te zeggen. Olympisch goud, wereldkampioen, Europees kampioen, World Cup winnaar of eerste in de Volley Nations League. De trofeeënkast bij zowat alle spelers van Piacenza puilt uit. Er is amper plaats voor individuele bekroningen zoals ‘MVP’ en ‘best scorer’. Knack Roeselare heeft de eer om tegenover al die mannen te staan. De volleyballiefhebbers kunnen dinsdag al die kanjers aan het werk zien in de Tomabelhal.

Verwittiging

“Maar dan zullen we heel anders moeten spelen dan vorige donderdag tegen Aalst”, waarschuwt Pieter Coolman. “We mogen na een bedroevende prestatie blij zijn dat we toen konden winnen. Onze nonchalance werd net niet afgestraft. Was het moeilijk om ons op te laden tussen de bekerfinale en deze halve finale van de CEV Cup? Waarschijnlijk wel. We kregen in ieder geval geen tijd voor decompressie. We moesten vol aan de bak om de eerste confrontatie in de ‘Champions Play-Offs’ met een eerste overwinning af te sluiten. We zijn verwittigd.”

“Natuurlijk beleven we de krachtmeting met Piacenza op een totaal andere manier”, beseft de middenaanvaller van Roeselare. “We hebben niets te verliezen. Elke kans moet gegrepen worden, want als je de actie niet afmaakt op dit topniveau, dan word je onverbiddelijk afgestraft. Elk detail wordt belangrijk. In België wordt de favorietenrol steeds in onze richting geschoven. Nu is dat totaal niet het geval. Goed starten, het publiek achter ons krijgen en zonder druk alles geven. Het wordt speciaal.”

