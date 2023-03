Wereldtop van de partij in Gooikse Pijl Oetingen: “Urska Zigart, de verloofde van Tadej Pogacar, is één van de vele blikvangers”

Wielrennen damesWoensdag gaat voor de derde keer de GP Oetingen – officieel Gooikse Pijl Oetingen by St.-Feuillien – van start. Voor de derde keer kunnen de organisatoren van Gooik Sportief rekenen op een sterk internationaal deelnemersveld. Wie treedt in de voetsporen van Elisa Balsamo (2021) en Lorena Wiebes (2022)? Aan kanshebsters is er geen gebrek.

Steven Christiaens is namens Gooik Sportief de stuwende kracht achter de GP Oetingen. Hij mag andermaal fier zijn op zijn UCI-koers. “In twee jaar tijd groeiden we uit tot een 1.1-wedstrijd op de UCI-kalender. Het parcours bestaat uit twee grote ronden van bijna vijfentwintig kilometer. Daarna moeten er nog zes ronden van twaalf kilometer worden afgewerkt. In totaal bedraagt de afstand 119,3 kilometer. Het wordt een zware koers met telkens de Congoberg, de Rensberg en Bergstraat. Er is een bergprijs voorzien waarbij de winnares vijfhonderd euro kan verdienen. Dat moet de race nog attractiever maken.”

Sterk internationaal deelnemersveld

Ook dit jaar verschijnt er een sterk internationaal deelnemersveld in Oetingen aan de start. Steven Christiaens bevestigt. “Een lijst maken met toppers duurt te lang. Ik kan enkel maar stellen dat zij graag naar het Pajottenland komen afgezakt. Ik pik er slechts enkele namen uit. De Italiaanse Chiara Consonni komt uit voor UAE. Vorig jaar moest ze in de sprint nog nipt de duimen leggen voor Lorena Wiebes. Iemand om in de gaten te houden dus.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Urska Zigart met haar verloofde en tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. © Photo News

“Ook haar landgenote Letizia Paternoster is niet van de minste. Zij komt uit voor Team Jayco AlUla. Paternoster grossiert vooral in wereld- en Europese titels op de piste. Ze toonde dit jaar al haar goede vorm met een zesde plaats in de Omloop van het Hageland. Ook haar Sloveense ploeggenote Urska Zigart zal present zijn, ze is één van de vele blikvangers. Zigart won twee keer de nationale titel in het tijdrijden en een rit in de Ronde van Valencia. We kennen haar ook als de verloofde van Tadej Pogacar.”

“Maria Giulia Confalonieri van Uno-X Pro Cycling is nog een kanshebster. Vorig jaar werd ze derde in Oetingen, een jaar eerder zesde. We mogen haar dus opnieuw in de top tien verwachten. Vorige dinsdag zette ze die ambitie kracht bij met een tweede plaats in Le Samyn.”

“Zijn het dan enkel buitenlanders die de dienst zullen uitmaken? Zeker niet. Julie De Wilde van Fenix-Deceuninck is een van de favorieten. Vorig jaar werd ze negende in Oetingen en tweede in dwars door Vlaanderen. Ze won de GP de Wallonie. Het grote publiek leerde haar kennen tijdens de Tour de France Femmes, toen ze enkele dagen de witte trui mocht dragen.”

Lees ook: meer wielrennen