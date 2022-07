Wereldkampioene Ellen Van Dijk in proloog Baloise Belgium Tour meteen op de afspraak: “Fijne start”

Bij de start van de Baloise Ladies Tour was Ellen Van Dijk meteen op de afspraak. In het hartje van Utrecht zette ze de proloog op haar naam. Lorena Wiebes werd tweede op elf seconden.

Van Dijk, regerend wereldkampioene tegen de klok, had voor de 3,9 km vijf minuten en acht seconden nodig. De Nederlandse, in eigen regio aan de slag, zette de toon toen de proloog een uur ver was. Niemand kon haar tijd nog bedreigen. Wiebes, op twee na laatste starter, bleef steken op 5’19. De renster van Team DSM zal donderdag in Olsene proberen om boniseconden te sprokkelen. Zo kan ze Van Dijk uit de blauwe leiderstrui rijden.

“Heel fijn om op deze manier te beginnen”, glunderde Van Dijk. “Alleen is Lorena Wiebes in de sprint bijzonder snel. Gezien er heel wat bonificaties te verdienen vallen wordt het voor mij heel lastig om de leiding te behouden. Dat er zaterdag in Knokke nog een vrij lange tijdrit op het programma staat, daar ben ik blij mee. Daar hoop ik nog wat seconden te sprokkelen. Ik ga deze leiderstrui niet zo maar weggeven.”

Van Eynde verrast

Op het podium mocht Van Dijk niet alleen de blauwe trui van algemeen leider aantrekken, ze kreeg ook de rode van het puntenklassement en de oranje voor beste Nederlandse. De witte jongerentrui hangt donderdag in de eerste etappe in Olsene om de schouders van Pfeiffer Georgi. De Britse klokte in Utrecht de vijfde tijd. De zwarte trui van beste Belgische wordt door Fien Van Eynde gedragen. Zij klokte de achttiende chrono en gaf op Van Dijk 27 seconden toe. De renster van IBCT was welgeteld één seconde sneller dan Marion Norbert Riberolle. Van Eynde was verrast toen ze naar het podium geroepen werd.

“Zoals je ziet, ik sta hier in short en kousen, dat ik in deze proloog beste Belgische zou zijn had ik niet verwacht”, lachte Van Eynde. “Nu ik deze zwarte trui heb lijkt het mij een mooi doel om die te verdedigen. Dat zou moeten lukken. De etappes zijn niet overdreven lastig. Enkel vrijdag in Herzele zal er wellicht afscheiding zijn. Denk dat mijn conditie intussen nog beter is dan op het BK in Middelkerke waar ik tweede werd. Toen was mijn vorm aan het groeien, nu zit het echt wel goed.”