Wereldgoal van Bob Straetman kan Ninove niet aan zege helpen tegen rode lantaarn

Het herschikte Ninoofse elftal schoot op de Kempengrond wel goed uit de startblokken. Na amper drie minuten pegelde Straetman het leer van ver loepzuiver in de kruising. “Tegen een ploeg die met vijf verdedigers start, konden we eigenlijk niet beter beginnen. Maar net als vorige week krijgen we dan een strafschop tegen die er absoluut geen was. En dat maakt dat de match na amper tien minuten al te herdoen was. Veel kansen zaten er niet in voor ons. We kozen vaak voor de lange voorzet en met twee torens centraal achterin bij Hoogstraten was dat haast onbegonnen werk. Net voor de rust kregen we dan een penalty, maar die missen we. Op dat cruciale moment net voor de pauze hadden we Hoogstraten echt een mentale klap kunnen uitdelen”, blikt aanvaller Bob Straetman terug.