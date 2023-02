Wereldgoal Faïz Selemani levert KV Kortrijk geen zege op: “Als je drie keer op voorsprong komt, moet je altijd aan het langste eind trekken”

voetbal eerste provinciale Gianni Laceur (FC Kleit) voor duel tegen Sottegem: “Ik voel me goed op positie zes”

FC Kleit deed op de vorige speeldag een schitterende zaak. Na de 0-3-zege in Grembergen heeft Kleit quasi zekerheid over een verlengd verblijf in eerste provinciale. In Grembergen was Gianni Laceur een van de smaakmakers van de ploeg. Op positie zes. Aan de vooravond van het duel tegen Sottegem hadden we een babbel met het jeugdproduct van AA Gent.