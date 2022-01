Wereldgoal Faïz Selemani (KV Kortrijk) sterft tegen de paal: “Jammer dat ik niet kon scoren”

Selemani is pas sinds woensdag terug van de Africa Cup. Hij speelde zondagavond zijn eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer. “Ik had het wat moeilijk. Ik had last van vermoeide benen, maar ik ben blij dat ik opnieuw in Kortrijk ben”, klinkt het. “Woensdag tegen Antwerp ben ik helemaal klaar voor de strijd. We zullen punten moeten pakken, willen we de Europe play-offs nog halen. Nu is het zaak om hard te werken, maar ook goed uit te rusten. We willen onze supporters een overwinning bezorgen.”

Africa Cup

De Comoren speelden een uitstekende Africa Cup en werden pas in de achtste finales uitgeschakeld door gastland Kameroen. Door een coronagolf in de ploeg, moest verdediger Chaker Alhadhur in doel staan. “Het was een geweldige ervaring. Ik speelde maar twee wedstrijden (Selemani had corona en was ook een duel geschorst, red.), maar we hebben ons landje op de wereldkaart gezet. De warmte was bijna ondraaglijk, maar het ging nog net. Door de coronabesmettingen stond er inderdaad een verdediger in doel. We waren natuurlijk teleurgesteld, maar we gingen gewoon vol voor de overwinning. Ik stond op training ook even in doel. (lacht) Als ik niet geschorst was, had ik misschien wel onder de lat gestaan.”