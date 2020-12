Wereldbeker eliminator komt op 15 augustus 2021 naar de Markt van Oudenaarde

MOUNTAINBIKENieuwe internationale wieleractiviteit in Oudenaarde! Op zondag 15 augustus 2021 wordt op de Markt van de Scheldestad een manche van de Wereldbeker eliminator gegeven. Oudenaarde is met Seine-et-Marne, Gibraltar en Bahrain (locatie nog te bepalen) één van de vier nieuwe WB-gaststeden.

Wat is eliminator? Je kan het best omschrijven als afvalling op de mountainbike op een parkoers midden een stad. Een spectaculaire sport waarbij steeds in reeksen van vier wordt gestreden om door te gaan naar de volgende ronde. Zowel bij vrouwen als mannen is het deelnemersveld heel internationaal. “We hebben atleten uit 83 landen”, weet Kristof Bruyneel van City Mountainbike. “In 55 landen worden wedstrijden georganiseerd. Cijfers die ons verbazen.”

Hele Markt bestrijken

In ons land was Waregem op 15 augustus al tien jaar een vaste waarde op de eliminatorkalender. Oudenaarde neemt volgend jaar die plaats in. “De contacten met Oudenaarde zijn al vier of vijf jaar oud”, verduidelijkt Bruyneel. “Ze dateren zelfs van voor de invoering van een Wereldbeker. Oudenaarde is mijn geboortestad. Ik ben blij dat ik eens kan terugkeren naar de stad waar de Ronde van Vlaanderen arriveert. Met onze organisatie zullen we op 15 augustus de hele Markt bestrijken. De streep zal ter hoogte van de vroegere Adriaan Brouwer liggen. Na de start gaat het richting stadhuis, daar draait het parkoers weg tot aan het Centrum Ronde van Vlaanderen en zo terug naar de streep. Dat maakt een rondje van ongeveer vijfhonderd meter.”

Einddoel Olympische Spelen

Oudenaarde wordt komend seizoen de tweede Wereldbekermanche. Leuven bijt op 8 augustus de spits af. Daarna staan Valkenswaard (22/8), Winterberg (12/9), Seine-et-Marne (17/9), Barcelona (2/10), Gibraltar (10/10), Bahrain (22/10) en de Arabische Emiraten (29/10) op de kalender. “Vorige week was ik in Dubai”, gaat Bruyneel voort. “Normaal zouden onze Wereldbekers er in het voorjaar worden gegeven. Gezien de onzekere toestand rond corona worden die manches naar oktober verplaatst, zodat de finale in het Midden-Oosten wordt gegeven.”

“Corona heeft ons een en ander bijgebracht. De laatste drie wedstrijden van 2020 werkten we met een livestream. We kwamen tot een verregaande samenwerking met Extreme Sports, nu ook met L’Equipe en met enkele plaatselijke zenders. Het is geestig dat het zich ontplooit”, besluit Bruyneel. “Einddoel is het programma van de Olympische Spelen halen.”