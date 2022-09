Wellen opent met driepunter, Hasselt en Datovoc gaan onderuit

Volleybal eerste nationaleHet openingsweekend voor de Limburgse volleybalploegen in eerste nationale leverde enkel een overwinning op voor de vrouwen van Wellen. De Wevocers wonnen in eigen huis met 3-1 van Lint. Nieuwkomer Datovoc startte het nieuwe seizoen met een thuisnederlaag tegen Lint. De mannen van VTI Hasselt gingen onderuit tegen Herve-Mortoux.

Wellen kreeg voor de seizoensopener het bezoek van Lint. Na de uitschakeling in de beker van België, ging de focus van Wellen op de competitie en de Limburgse beker. Een cup die de Wellense meiden vorig seizoen trouwens wonnen. Het team van trainster Jolien Wittock kende weinig problemen met de bezoekers uit Lint. Alleen in de tweede set boden de Antwerpenaars weerwerk en ging de set nog nipt naar de bezoekers. In de andere sets behield de thuisploeg makkelijk het overzicht.

Verdienstelijk Datovoc

Datovoc nam het op de eerste speeldag op tegen het ervaren Roeselare. Dat hebben de Tongerse jonkies geweten, ook al liep het lange tijd goed. In de derde beurt eiste de thuisploeg zelfs setwinst op, maar in de slotfase pakten de bezoekers via 27-29 toch de derde set en een 0-3 overwinning. Verlies dus voor Tongeren, maar de prestatie sterkt zeker het vertrouwen dat het tegen minder sterke tegenstanders moet lukken.

Buitenlandse beleving

De voorbereiding van Hasselt werd gekenmerkt door de afwezigheden van de libero’s Maarten Thielemans en Joran Verbruggen. Deze laatste geraakte niet tijdig terug in België. “Over het buitenland gesproken, in Wallonië spelen, voelt altijd een beetje anders”, vertelt Benny Maesen. Nochtans werkt Herve-Mortroux zijn wedstrijden af in Voeren, Vlaanderen dus, maar het ontbreken van ballenrapers en opwarmen met andere ballen dan de wedstrijd bal, deed bij VTI de wenkbrauwen fronsen.

De wedstrijd zelf dan. Hasselt klampte aan in de eerste set, maar zag de opener toch naar de thuisploeg gaan. In de tweede beurt liepen de hoofdstedelingen voortdurend achter de feiten aan. Set drie was voor de bezoekers na een sterke prestatie van Joost Peeters. “In de vierde set haalden we een achterstand op en via 17-19 namen we zelfs over”, aldus Maesen. “Uiteindelijk liet de thuisploeg zich niet verrassen. We waren er nochtans kortbij.”