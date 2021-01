Wel profs, maar geen junioren in Kuurne-Brussel-Kuurne: “We kunnen niet anders”

Op Jumbo-Visma en Movistar na zullen alle ploegen uit de World Tour Kuurne-Brussel-Kuurne rijden. Aangevuld met de Belgische pro-continentale teams Alpecin-Fenix, Bingoal-Wallonie Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise. Ook vijf buitenlandse ploegen krijgen een wild card: Total Direct Energie, Arkéa-Samsic, B&B Hotels, Uno-X Pro en Vini Zabu’Brado KTM. “Dat willen we benadrukken: onze profkoers gaat door”, reageert Geert Penez, voorzitter van Kuurne-Brussel-Kuurne. “De UCI-reglementering laat ons niet toe alle teams uit de World Tour te laten starten. Dus geen Jumbo-Visma noch Movistar. Intussen hebben we een corona-manager aangesteld. Zij is bezig met de uitwerking van een protocol voor de ploegen. Wij waken erover dat zowel start- als aankomstzone hermetisch afgesloten zijn. Daar mag geen publiek staan. Omdat we geen Vippakketten aan de man mogen wordt het op financieel vlak een lastige editie. Gelukkig kunnen we rekenen op heel trouwe sponsors. Slechts één haakt af, iemand die Kuurne-Brussel-Kuurne 37 of 38 jaar steunde. Het ziet er naar uit dat we één nieuwe sponsor bij krijgen. Op dat vlak zit het goed. De premie van 2500 euro voor de renner die bij het ingaan van de slotronde als eerste de streep overschrijdt blijft behouden.”

Organisatie nochtans klaar

Op dat vlak zit het goed. Voor de jeugd ziet het er niet goed uit. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden noemde het twee weken geleden een administratieve kwestie, maar de verlenging van de coronamaatregelen tot 1 maart speelt Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren parten. “Competitiesport kan tot 1 maart enkel voor kinderen jonger dan twaalf jaar en voor profs”, weet Penez. “Hoe spijtig het ook is, we zien ons genoodzaakt de juniorenwedstrijd te schrappen. Nochtans zagen we dat de interesse groot was. Want iedereen wil koersen na een jaar waarin de jeugd nauwelijks competitie kon betwisten. We waren klaar om de UCI-koers voor junioren coronaproof te organiseren. Deze week hadden we contact met het ministerie van sport. We kunnen niet anders dan onze juniorenkoers schrappen. De tocht voor cyclosportieven van zaterdag 27 februari zal naar een latere datum verhuizen.”