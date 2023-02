Weken van de waarheid voor FC Wetteren en Andy Bontinck: “Harelbeke en Gullegem zijn cruciale duels”

In tweede nationale A krijgt RFC Wetteren zondag het bezoek van RC Harelbeke. Het wordt de eerste van drie rechtstreekse confrontaties onderin de stand in de komende vier weken. Sportief verantwoordelijke Andy Bontinck wil de concurrent op zeven punten zetten.

Voor RFC Wetteren zullen februari en maart wellicht beslissen welke richting het seizoen indraait. Voorlopig staat de fusieclub op een veilige veertiende plaats, die Andy Bontinck de komende weken nog wil verstevigen. “Als ik de volgende zes matchen bekijk, staan we voor een belangrijke periode”, beseft de sportief verantwoordelijke.

“Met Harelbeke, Gullegem, Westhoek en Olsa Brakel krijgen we vier ploegen in onze buurt, terwijl Merelbeke en Zelzate leuke derby’s zijn. Aan het einde van het seizoen moeten we minstens drie teams achter ons houden. Om het onszelf gemakkelijk te maken, moeten we nu punten sprokkelen.”

Achteruit duwen

De eerstvolgende opdrachten zijn de thuismatch tegen Harelbeke en de verplaatsing naar Gullegem, respectievelijk zeventiende en vijftiende in de stand. “Dat is een cruciaal tweeluik”, beseft Bontinck. “Als we zondag winnen van Harelbeke, duwen we hen verder achteruit en geven we hen een mentale tik.”

“Dan bedraagt de kloof al zeven punten en moeten ze minstens drie wedstrijden meer winnen dan wij om ons in te halen. Gemakkelijk wordt het niet. In de heenmatch verloren we met 3-2 omdat we de punten zelf verkwanselden. Het stond 2-2 in blessuretijd toen wij een inworp slecht uitvoerden en de scheids die corrigeerde. Uit hun ingooi kwam de aanval die tot een strafschopovertreding en de 3-2 leidde.”

Niveau opgekrikt

Wetteren mag de belangrijke weken met vertrouwen aanvatten. Het pakte vier op twaalf na een zwaar vierluik. “De vier op zes tegen Torhout en Aalst was een mooie prestatie. Daarin toonden we dat we ons niveau sinds de heenronde opkrikten, al was dat de jongste twee matchen niet het geval.”

“Tegen Cercle stond het in de negentigste minuut nog 1-1 en verloren we in blessuretijd, terwijl we in Lokeren de goals gemakkelijk cadeau gaven. Daar haalden we niet ons eigen niveau, maar dat heeft ook met de kwaliteit van de tegenstander te maken. Ik heb het gevoel dat we er staan wanneer het echt moet. Hopelijk wordt dat zondag bevestigd.”

Uitgaande transfers

Aan het einde van het seizoen neemt Wetteren afscheid van vier kernspelers. Arno Claeys (KSC Dikkelvenne), Gauthier Willemyns (Sparta Petegem) en youngsters Jari Goossens en Daan Schelstraete (beiden SK Berlare) verlaten de club.