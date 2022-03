Weken van de waarheid aangebroken voor Jonas Laureys en KVK Tienen: “Graag nog iets teruggeven in laatste rechte lijn”

Benieuwd of Tienen zondag eindelijk terug over een fitte Laureys zal kunnen beschikken, want sinds Nieuwjaar is de spits danig op de sukkel. “Het ambetante is vooral dat ik al die tijd praktisch nooit aan 100% heb kunnen trainen en spelen”, legt hij uit. “Ik heb om te beginnen corona gehad, met redelijk wat moeheid en last van de ademhaling tot gevolg. Dat laatste kostte me een extra twee weken om terug min of meer de oude te zijn, waarna de achillespees begon te zeuren. In februari heb ik nog een tijdje met pijn verder gedaan in de hoop dat het vanzelf wel over zou gaan, maar het werd alsmaar ernstiger. Daarom dat we beslist hebben om gewoon eens twee weken rust te nemen. Afgelopen dinsdag heb ik voor het eerst een halve training meegedaan en dat gecombineerd met kiné om de reactie af te wachten. Die viel gelukkig mee, dus gaan we nu de intensiteit opdrijven in de hoop alsnog speelklaar te geraken tegen zondag. Ik heb wel al met de coach afgesproken dat ik alleen ga spelen als ik 100% fit ben, ook al is het dan tegen mijn ex-club (knipoogt).”