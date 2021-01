Weinig werk voor sportieve cel SK Munkzwalm: “Iedereen is bereid om te blijven”

Als dat lukt, blijft het werk van de sportieve cel van Munkzwalm – Peter Denijs, Frederick en Lieven De Pessemier, Stijn Buyens, David Hanssens en Joachim De Couvreur – eerder beperkt. “We hebben een eerste telefonische ronde met alle spelers achter de rug”, verduidelijkt Peter Denijs. “Telefonisch, want door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het moeilijk om iemand in levende lijve te spreken.”

“Uit die telefoontjes is gebleken dat we met de sportieve cel niet zo veel werk zullen hebben. Iedereen lijkt bereid te blijven”, aldus nog Denijs. “Kristof Van Slembrouck denkt aan stoppen met voetballen, maar hij moet die knoop nog doorhakken. Als Kristof de voetbalschoenen aan de haak hangt, gaan we op zoek naar een extra middenvelder. Voor die centrale positie op het middenveld beschikken we over Thomas Rasschaert en Arne Denijs. Twee is een beetje weinig. Stel dat één van hen langdurig uitvalt, dan hebben we een probleem.”

Geen fundamentele aanpassingen

De bestaande overeenkomsten met de spelers zullen wel herbekeken moeten worden. Uiteraard had ook SK Munkzwalm te lijden onder de coronacrisis. Vorige zomer konden geen jeugdtoernooien worden georganiseerd, ook het jaarlijkse minivoetbaltoernooi ging niet door, eetfestijnen werden geschrapt. “Veel zal afhangen van wat deze zomer mogelijk zal zijn”, gaat Denijs voort. “We hebben een boekhouder in ons bestuur. Hij waarschuwde al voor de gevolgen indien die evenementen opnieuw niet kunnen plaatsvinden.”

“Toch gaan we volgend seizoen niet fundamenteel moeten aanpassen. Wij werken niet met één grote sponsor, maar bij wijze van spreken met honderd kleintjes. Het budget waarmee we zullen werken zal maar lichtjes kleiner zijn dan dit seizoen. We zijn binnen de club iets aan het uitwerken, maar daarover moeten we nog beraadslagen en uiteraard voorleggen aan de spelers.”

Veel geïnteresseerde spelers

In elk geval gaat Munkzwalm door met hoofdtrainer Davy Minnaert en zijn assistent Geert Willems. Wim Pandelaere blijft de B-ploeg in vierde provinciale voor zijn rekening nemen. “Het is vreemd dat we na amper vijf matchen een evaluatie van de spelers moeten maken”, benadrukt Denijs. “Heel wat spelers solliciteren bij SK Munkzwalm, maar eigenlijk willen we gewoon doorgaan met de huidige kern.”