Wegen van Stijn Geys en SK Londerzeel scheiden op het einde van dit seizoen: “Voelde aan als het juiste moment om te vertrekken”

Bij tweedenationaler SK Londerzeel heeft trainer Stijn Geys in overleg met het bestuur beslist om de club na drie seizoenen te verlaten op het einde van deze jaargang. Op dit moment staan zijn troepen op een povere elfde plaats, maar ambitieus als hij is maakt hij er een erezaak van dit de komende weken en maanden nog in positieve zin te veranderen.

“Ik heb een goed gesprek gehad met het bestuur en met een groot onderling respect en waardering naar elkaar toe beslisten we onze samenwerking stop te zetten op het einde van het seizoen”, opent de Londerzeelse T1. “Zelf voel ik gewoon aan dat het na drie jaren bij SK Londerzeel het juiste moment is om te vertrekken en de club zelf gaat ook een nieuw verhaal schrijven. We hebben drie jaar hard en goed samengewerkt, maar soms is het gewoon op. Dat neemt echter niet weg dat mijn waardering naar de club groot is en ik wil hen ook bedanken voor de kans die zij mij gaven. Het bestuur liet ook verstaan dat ze mijn werk erg apprecieerden en waardeerden. Leuk om dat te horen als coach.”

Grote poort

Hoe blik je zelf terug op je periode bij de club?: “Met veel voldoening. Mijn eerste seizoen werd natuurlijk de kop ingedrukt door corona op een moment dat we gedeeld tweede stonden. Vorig jaar begonnen we heel goed en stonden we halfweg op een derde plaats en eindigden we finaal op plaats acht. Dit seizoen is lastiger, daar ga ik eerlijk in zijn. De oorzaken hiervan werden wel altijd goed doorgesproken met de club. Het zal niet makkelijk zijn in deze reeks, maar mijn absolute wens is de club door de grote poort te kunnen verlaten. Dat verdient SK Londerzeel. Ik zal op korte termijn alles in het werk stellen om ons zo snel als mogelijk van het behoud te verzekeren. Daar heb ik wel vertrouwen in want de spelersgroep hangt goed aan elkaar en er is de nodige spirit en respect tussen spelers en staff. Wat er met die staff verder nog gaat gebeuren is nog niet meteen duidelijk. We hebben veel aan elkaar gehad de voorbije jaren en ik meen wel te mogen zeggen dat T2 Erik Van Langenhove iemand is die ik ook na mijn vertrek uit Londerzeel nog ga horen.”

Ga je nu op zoek naar een club meer in de buurt? : “Dat zal nog moeten blijken, maar ik veronderstel van wel ja. Van bij aanvang had ik mezelf tot doel gesteld om mijn stempel te drukken als Kempenaar in een voor mij onbekende Brusselse regio. Evident was dat niet, maar ik ben wel een ervaring rijker. De verre afstand vanuit Mol waar ik woon speelde ook wel een rol in deze beslissing. Ik denk dat ik gemiddeld twaalf tot achttien uur per week in de auto zat naar Londerzeel.”

Verslaafd

“Er zijn de afgelopen weken wel al een aantal contacten geweest die nu misschien wel iets concreter worden” gaat Geys voort. “Ik ben verslaafd aan het trainerschap. De laatste jaren was ik telkens drie jaar actief in eerste en tweede amateur bij KFC Oosterzonen, FC Duffel en nu dus bij SK Londerzeel. Voor een trainer is dat meestal aan de lange kant (lacht). Die ambitie die ik altijd heb gehad, is er nog steeds. Ik begon op mijn 29 jaar met het trainerschap en ben er nu 42. Ik blijf dus volop kijken naar de toekomst. Maar dus wel met de absolute opdracht om binnen enkele maanden op een mooie manier afscheid te kunnen nemen van SK Londerzeel.”

Vertrekkers

De club zal zo niet alleen op zoek moeten naar een nieuwe trainer, maar ook naar een nieuwe sportief manager nadat eerder al bekend raakte dat Erik Hermans zijn functie niet meer kon combineren met zijn drukke werkomstandigheden. De spelersgroep zal ook veranderen naar komend seizoen. Zo is het al zeker dat naast Jonas Laureys ook Jef Van Der Veken, Dimitri Daeseleire, Christophe Pieyns en Klaas De Rock de club zullen verlaten.