Wegen van Dave De Herdt en Turnhout scheiden: “Situatie was onhoudbaar geworden”

voetbal tweede nationale BHet 1-4-verlies afgelopen weekend tegen Lyra-Lierse is de nederlaag teveel geworden voor Dave De Herdt. Turnhout zette vandaag een punt achter de samenwerking met de 42-jarige coach, die sinds begin dit seizoen aan de slag was bij de Binken.

Het voorlaatst gerangschikte Turnhout wacht ondertussen al bijna drie maanden op een nieuwe zege. “Niet dat dat alleen de schuld is van Dave, maar er moest wel iets gebeuren”, legt voorzitter Ignace Kroos uit. “De situatie was gewoon onhoudbaar geworden. Bovendien willen we op deze manier een signaal geven naar de groep dat we ons als club niet zomaar neerleggen bij de situatie. We willen er absoluut in blijven.”

Ook spelers moeten in spiegel kijken

Kroos beseft wel dat het stilaan vijf voor twaalf is. “Als de mayonaise niet langer pakt en er niet meteen beterschap in het vooruitzicht is, moet je als bestuur ingrijpen, maar ook de spelers moeten in de spiegel durven kijken. Met de aanwezige kwaliteit staan we gewoon veel laag en dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de trainer. We verwachten van iedereen, dus ook van de jongens die vertrekken, dat ze er de komende maanden alles aan zullen doen om Turnhout in tweede nationale te houden.”

De Herdt voelde de bui duidelijk al hangen. “We hebben zaterdag na de match al samengezeten en daaruit bleek dat de visies op dit moment gewoon te ver uit elkaar liggen”, vertelt de ex-coach van onder meer Rupel Boom en Racing Mechelen. “Ik vraag bijvoorbeeld al een tijdje versterking, maar volgens het bestuur is dat niet aan de orde. Zij zijn er rotsvast van overtuigd dat de huidige kern voor het behoud kan zorgen.”

Gebrek aan maturiteit

De Herdt denkt daar anders voor. “Niemand twijfelt aan het potentieel van deze jonge groep, maar je mag het belang van ervaring niet onderschatten. Denk bijvoorbeeld maar aan de match tegen City Pirates een paar weken geleden. Als je dan zoals toen 3-1 voorstaat bij de rust, moet je dat gewoon over de streep trekken, maar door een gebrek aan maturiteit verloren we nog met 3-4. Door die onervarenheid slikken we gewoon veel te veel goals en daar wringt duidelijk het schoentje.”

In afwachting van een nieuwe hoofdcoach leidt T2 Bart Matthys voorlopig de trainingen. Al hopen ze bij Turnhout snel een nieuwe trainer aan te stellen, want veel tijd hebben de Binken niet te verliezen met belangrijke matchen tegen City Pirates en Lille in het verschiet.

