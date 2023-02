Wéér geen zege voor Racing Mechelen dat ondanks veel goede wil op 1-1 blijft steken tegen Diegem: “Altijd weer achtervolgen”

Racing Mechelen kon tegen Diegem al voor de vijfde keer op rij niet winnen, 1-1 werd het. De Mechelaars kwamen al vroeg op achterstand via Deflem en de ingevallen Harrou maakte kort na de rust gelijk. De thuisploeg duwde daarna door en had pech wanneer een schot van Mauro tegen de paal botste, een goal van Weuts werd afgekeurd en de bal niet op de stip ging na vermeend handspel in het slot. Geen overwinning dus, maar op basis van de tweede helft wél hernieuwde moed.

“Het frustrerende aan de zaak is dat we het onszelf weer moeilijk maakten door op achterstand te komen”, aldus middenvelder Roy Mauro. “Tegen Cappellen, Lyra-Lierse, Hasselt was het ook al telkens van dat in het eerste kwart van de wedstrijd. Zo neemt de druk natuurlijk alleen maar toe en speel je in de kaarten van een ploeg als Diegem. In de eerste helft was het dus opnieuw zoeken naar oplossingen en die vonden we in eerste instantie niet.”

Energie

“Een groot contrast met de tweede periode. Na rust toonden we opnieuw meer energie, gingen we meer meters maken voor mekaar en dat resulteerde spontaan in meer lef aan de bal. We scoorden en daarna hield alleen pech ons van de zege. Die prestatie van de tweede helft moeten we dus zeker meenemen naar de komende weken om te proberen dat niveau ook een hele wedstrijd aan te houden. Natuurlijk is dat moeilijk, dat zie je zelfs op het hoogste niveau, maar het komt er op neer dat we best wat minder nadenken op het veld. De fans zitten er kort op, terecht overigens, maar wij willen ook niets liever dan wedstrijden winnen, zeker thuis.”

En dus moet Racing volgend weekend op bezoek bij ploeg in vorm Turnhout vertrouwen zien te tanken met het oog op de Mechelse derby een week later. “We zijn nu nog niet bezig met KV”, zegt Mauro. “De match tegen Turnhout is te belangrijk en zeker nu zij in een goeie flow zitten, moet al onze focus eerst op die wedstrijd. Een zege is broodnodig en je merkt aan alles dat een overwinning het begin kan zijn van iets nieuws.”

VC Wilrijk

Vorige week raakte trouwens bekend dat het verblijf van Mauro bij Racing Mechelen zal beperkt blijven tot een half seizoen. De middenvelder was sinds de winterstop actief bij de Mechelaars nadat hij eerder dit seizoen zijn contract ontbond bij Londerzeel. Mauro gaf aan om volgend seizoen te kiezen voor tweedeprovincialer VC Wilrijk.

“Als alles goed gaat, word ik maandag papa”, aldus de middenvelder. “Dan staat een keizersnede gepland. Maar aangezien mijn vrouw ook werkt op zaterdag was het niet langer mogelijk om voetballen bij Racing te combineren met het familiale leven. Een andere club op dit niveau interesseerde me niet en ik had ook geen zin om een grijze muis te zijn in derde nationale of eerste provinciale. Daarom koos ik voor het project van Urbain (Spaenhoven red.) in Wilrijk. Het was zeker geen makkelijke keuze, maar wel een bewuste en ik ga me de komende weken nog honderd procent inzetten voor Racing.”

Wie volgend seizoen wel nog te zien zal zijn in het Oscar Vankesbeeckstadion is Yasin Mrani. Hij verlengde zijn contract voor volgend seizoen.

Racing Mechelen - Diegem Sport 1-1

RC Mechelen: Smet, De Paepe, Knollenburg, Akarom (31' Harrou), Spaenhoven, Mauro (82' Walen De Keyser), Hmouda, Heyvaert, Mrani, Carre, Weuts.

Diegem: Michiels, Bautmans (75' Mpanzu), Honshoven, De Bouw, De Koker, Sulejmani (68' Mauën), Deflem, Denayer, Gody (82' Van Lautem), Struys, Labiad Jarque.

Doelpunten:6' Deflem (0-1), 54' Harrou (1-1).

Geel: Denayer, Mauro, Struys, Heyvaert, De Bouw, Honshoven, Labiad Jarque, Mauën.