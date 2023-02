Weer geen winst voor KV Oostende in zoveelste match van de waarheid: “Maar het is nog niet voorbij”

OostendeHet was alwéér van moeten voor KV Oostende, maar ook tegen Zulte-Waregem slaagden de Kustboys er niet in om een broodnodige zege te pakken. Na een 1-1 in het zuiden van de provincie én zeges van concurrenten Eupen en Kortrijk, staat KVO op maar liefst zes punten van een veilige plek. Trainer Dominik Thalhammer was vooral ontgoocheld in de eerste helft van z'n jongens.

2 op 27. Je leest het goed. KV Oostende wipt weliswaar over Seraing van de laatste naar de voorlaatste plaats, maar koopt met het punt op Essevee eigenlijk niks. “Dit is geen goed resultaat, voor geen van beide ploegen”, zuchtte Thalhammer na afloop. “We kwamen naar hier met grote goesting om de kentering in te zetten en ik had ook een goed gevoel na onze trainingsweek. Maar ik was zeer ongelukkig met onze eerste helft: onvoldoende pressing vanuit onze eerste lijn (de aanvallers, red.), de centrale middenvelders verloren duels, de eerste en tweede bal ging ook verloren... En in de tweede helft was het toch anders. We begonnen goed, waren alert en trokken vooruit. Na de gelijkmaker vielen we echter terug terwijl we vol voor winst moesten gaan.”

Er resten nu nog negen wedstrijden waaronder Genk (25/2, uit), Club Brugge (3/3, thuis), Standard (weekend van 1 april, thuis) en Gent (slotspeeldag, uit). En door de zeges van Eupen en Kortrijk is de achterstand op een veilige plek 6 punten. Wetende dat zij een veel beter doelsaldo hebben, moeten er eigenlijk 7 punten ingehaald worden. “Na zondagavond zijn onze kansen er niet hoger op geworden. Maar het is nog niet voorbij. Het gaat om die eerste wedstrijd winnen: zaterdag in eigen huis tegen Charleroi moéten we de drie punten pakken. Daarna bekijken we het opnieuw week voor week. We blijven er hard voor werken.”

Opvallend genoeg voerde Thalhammer zes wissels door, waaronder Guillaume Hubert in plaats van Dillon Phillips in doel. “Al die wissels leken mij logisch. Zo waren Osaze Urhoghide, Fraser Hornby en Cameron McGeehan weer fit. Het was dus niet te doen om een shockeffect te bekomen. De keeperswissel? Dit was het moment om ‘Guy’ een kans te geven. Met Jelle Vossen en Zinho Gano verwachtten we veel voorzetten en duels in het strafschopgebied, en was het dus belangrijk om controle te hebben en behouden. Guillaume is ook sterk op corners. Vandaar”, besluit de Oostenrijker. Allicht behoudt de geboren Carolo de komende weken zijn plaats onder de lat.