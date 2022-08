Week na dames zijn ook heren van Stabroek Chicaboo's Europees Kampioen softball: “We hebben ons visititekaartje afgegeven’

“Nadat wij onze halve finale wonnen, was het uitkijken naar het duel tussen Montpellier en Tenerife om te zien wie onze tegenstander zou worden in de halve finale”, vertelt teammanager en speler Jan Trio. “Maar door het slechte weer moest die partij worden stilgelegd. En hoewel de mensen ter plaatste heel hard hebben gewerkt om het terrein in orde te brengen, was het te gevaarlijk en bleef er nog onvoldoende tijd over om de finale te spelen. Op zondag worden ook geen inhaalwedstrijden meer afgewerkt omdat iedereen dan naar huis vertrekt en dus werd beslist om de eindstand te bepalen op basis van de rangschikking. Aangezien wij ongeslagen waren in de tweede ronde werden wij als eindwinnaars uitgeroepen.”

Sfeer en mentaliteit

Slagkracht

“Vrij goed dus, want we hadden al vrij vroeg in het tornooi het gevoel dat het goed zat. Helemaal ongeslagen blijven zoals de dames vorige week is ons niet gelukt, maar we presteerden toch op een vrij constant niveau. Deze prijs is dan ook een opsteker nu het in de competitie in eigen land allemaal wat stroever loopt dit seizoen. Een finaleplek zit er waarschijnlijk niet in. We missen wat slagkracht en dat laat zich voelen. Maar goed, dan weten we waarop we moeten werken naar volgend jaar toe. Met onze eindzege in Praag kwalificeerden we ons namelijk voor de Men’s Softball European Super Cup in 2023 en dan is die offensieve slagkracht ook noodzakelijk als je enige rol van betekenis wil spelen. Maar laat ons eerst hier nog maar wat van genieten. Dit is een fantastische week voor het Belgische softball en onze club in het algemeen. We hebben ons visititekaartje afgegeven.”