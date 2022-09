Wedstrijd op KVK Westhoek ligt bijna half uur stil door blessure doelman Gilles Vercruysse: “Mijn rechterduim was uit de kom”

Doelman Gilles Vercruysse had tot drie keer verzorging nodig. Eerst na een botsing met een ploegmaat. De derde keer was er te veel aan. “Jammer voor Gilles”, zegt trainer Bruno Debo. “Tijdens de voorbereiding had hij zijn plaats afgedwongen. Op zo’n manier uitvallen, is natuurlijk jammer. Hopelijk valt het mee.”

En dat is gelukkig wel het geval. “Mijn rechterduim was uit de kom. Er waren tijdens het onderzoek in het ziekenhuis geen andere letsels te zien”, zegt de goalie.

Gilles Vercruysse (24) is nieuw in het Crack Stadion in Ieper. Hij is de ex-doelman van de beloften KRC Harelbeke, WS Lauwe, GD Ingooigem en tot vorig seizoen Sparta Heestert. De ervaren Maxence Dannel (26) was vorig seizoen de eerste keeper en bleef. Hij zorgde zondag met een verre intrap voor de assist van de gelijkmaker door spits Janis Coppin. Centraal achterin verslikte men zich bij de bezoekers in die verre intrap. Coppin kwam alleen voor doel en scoorde.

Na een hoekschop van spits Canoot kwam Oostkamp na 10’ op voorsprong. In het pak kopte Willem heel knap binnen. “De eerste twintig minuten waren we nergens”, aldus de coach. “We kwamen overal te kort. Nadien kwamen we beter in de wedstrijd en in het derde kwartier creëerden we enkele goede kansen.”

“Na onze gelijkmaker stopte het. Oostkamp was sterker in de duels en won de strijd om de tweede bal. Het had meer balbezit en creëerde in de loop van de tweede helft de betere kansen. We gaven toen de ruimtes weg. Oostkamp is alvast een stevige ploeg.”

Kabasele en Gantois

De wedstrijd lag meermaals stil wegens veel fouten. “Er zat geen tempo in de match”, zegt Debo, die gelukkig is met twee goede doelmannen. “Wat op ons niveau ook nodig is. Maxence was vorige week enorm kwaad en begreep het niet dat hij op de bank zat. Hij reageerde evenwel goed en trainde vorige week goed.”

Nieuwkomer Kabasele (ex-Anderlecht) kwam vorige week twee keer trainen en is nog niet wedstrijdfit wegens overgewicht. “Hij zal moeten meer doen dan twee keer per week trainen”, aldus de coach met een doordenker.

Goed nieuws over Seppe Gantois (knie). Hij trainde donderdag en sluit deze week aan met de groep.

