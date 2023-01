Wederzijds vertrouwen tussen Team Flanders-Baloise en Aaron Verwilst: “Op een dag gaat het eruit komen”

De profcarrière van Aaron Verwilst werd tot nog toe gekenmerkt door een aaneenschakeling van tegenslagen. Nadat hij in 2020 een ingreep aan een vernauwde liesslagader moest ondergaan werd de inwoner van Pittem in 2022 eerst door een coronabesmetting, nadien door het cytomegalovirus afgeremd. Zonder twijfel zullen ze bij de leiding van Team Flanders-Baloise wat langer nagedacht hebben over de toekomst van Verwilst. Hij kon zijn contract verlengen en is, op Lindsay De Vylder na, de oudste pion van de ploeg van manager Christophe Sercu.

Weer om zeep

“Toen ik de diagnose van het CMV-virus kreeg besefte ik meteen dat mijn jaar opnieuw om zeep was”, zucht Verwilst bij de herinnering. “Nochtans had ik in het voorjaar laten zien dat ik een mooie stap zette. In Dwars door Vlaanderen zat ik tot diep in de finale mee voorin, maar door een val ging een plaats in de top tien of top vijftien verloren. Zo’n resultaat had mijn seizoen helemaal kunnen veranderen. Voor mij was het de bevestiging dat het er nog altijd in zit. Dat wat ik bij de jeugd toonde niet weg is. Op een dag gaat het eruit komen.”

Breedste basis

Ondanks alle tegenslagen heeft Verwilst nog altijd vertrouwen in zichzelf. Op het einde van vorig seizoen kon hij nog enkele weken koersen. “Van augustus af tot het einde van het seizoen kreeg ik toch nog een goed gevoel te pakken en kon ik ook nog enkele interessante uitslagen rijden”, gaat Verwilst verder. “Niet in de grote koersen, maar in de kleinere was ik overal mee, dat deed deugd. Wat motiveerde om verder te doen. Tot nog toe kende ik een perfecte winter. In december deed ik al een lange stage. Mijn basis is beter dan ooit, de verzamelde data bewijzen dat. Goed starten in La Marseillaise en de Ster van Bessèges is een doel, er staan in de voorjaarsklassiekers ook. Denk wel dat ik opnieuw zal proberen anticiperen. Om via vroege vluchten finales te halen. Dat inzicht heb ik. Want het zal dit jaar moeten gebeuren.”