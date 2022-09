Wederom frustrerende nederlaag voor Anton Tanghe en KV Oostende: “We moeten dringend onze kansen afwerken”

KVO speelde in en tegen Standard zo’n veertien kansen bij elkaar, waarvan er vijf op doel waren. Vooral in de eerste helft had Thierry Ambrose altijd moeten scoren, oog in oog met Bodart. In het slot van de tweede helft, toen de 1-0 al op het scorebord stond, had ook David Atanga nog een treffer aan de voet. Maar de nipte nederlaag bleef finaal op het scorebord staan. “Heel frustrerend", beseft ook kapitein Anton Tanghe. “We hebben enorm veel kansen bij elkaar gespeeld, maar scoren gewoonweg niet. Ook die tegengoal geven we weg, na slecht wegwerken. Wie niet scoort, kan niet winnen. We mogen gerust stellen dat wij duidelijk meer open kansen hadden. En ik had echt het gevoel dat als één ploeg zou scoren, het wij gingen zijn.”