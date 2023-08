“We moeten allemaal in de spiegel kijken”: Rob Schoofs en onherkenbaar KV Mechelen onderuit in RWDM

Voetbal Jupiler Pro League Alexis De Sart en RWDM pakken eerste driepunter van het seizoen: “Negatieve commenta­ren hebben ons geraakt”

De eerste driepunter is binnen voor promovendus RWDM. De Brusselaars bogen een scheve situatie om in Leuven en wonnen met 1-2. “Het was duidelijk dat we een ander gelaat moesten laten zien na de nederlaag tegen Genk vorige week”, aldus middenvelder Alexis De Sart.