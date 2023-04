“We hebben mirakel nodig om Play-off 2 te halen”: Daiki Hashioka (STVV) bezig aan sterk seizoen

Wielrennen profs Kobe Goossens hervat de competitie in de Ronde van Sicilië: “Ideaal moment om weer in het ritme te komen”

Tot vrijdag is Kobe Goossens (26) aan de slag in de Ronde van Sicilië. Voor de prof van Intermarché-Wanty-Gobert is het de eerste koers na de rustperiode die hij inlaste na Parijs-Nice. Goossens ziet de Italiaanse meerdaagse niet meteen als een voorbereiding op wat komen gaat, maar beseft dat het een goed moment is om de competitie te hervatten.