Wat een stunt! KFC Nijlen buigt met tien man 3-0 ruststand om bij Schoonbeek-Beverst (3-3): "Zo’n scenario maak je niet vaak mee”

Na de 1-3 nederlaag van vorige week tegen Pelt zag het er aan de rust op bezoek bij Schoonbeek-Beverst opnieuw benard uit voor KFC Nijlen. De troepen van Sam Vermeulen werden vijf minuten voor de pauze tot tien man herleid na rood voor Vets en slikten daarna nóg twee goals voor het rustsignaal. Game over zou je denken, maar in een waanzinnig slotkwartier sleepten de bezoekers alsnog een punt uit de brand, 3-3 was de eindstand.

“Dit was best een memorabele wedstrijd”, lacht Nijlen-kapitein Yannick Verlinden na afloop. “De eerste helft verliep gelijkopgaand, maar we gaven op een kinderlijke manier drie doelpunten weg. De rode kaart? Discutabel. Ik weet niet of elke scheidsrechter voor die fase een fout zou fluiten en als het dan toch een strafschop is, vraag ik me af of die dan ook met rood moet worden bestraft? Ik zou denken dat geel dan volstaat, maar misschien zijn die regels weer veranderd.” (lacht)

Geloof

“Dan sta je daar met een 3-0 achterstand in de kleedkamer en valt er nog weinig te zeggen. Behalve dan dat we er het beste van moesten maken met het oog op de wedstrijd van volgende week. Een remonte leek voor niemand echt realistisch. We deden dus ook zeker geen gekke dingen na rust, maar de thuisploeg moet toch wat zijn ingedommeld. We maakten de 3-1 en plots sloop er weer enig geloof in de groep. De aansluitingstreffer volgde, het was alle hens aan dek bij Schoonbeek en helemaal op het einde viel alsnog de gelijkmaker. Onverhoopt, maar ik moet wel zeggen dat we een volwassen tweede helft afwerkten. De weinige kansen werden optimaal benut en dan voelt zo’n gelijkspel toch een beetje als een overwinning. Zo’n scenario maak je niet vaak mee.”

Geen euforie

“Een ontlading? Bij de 3-3 natuurlijk wel gezien de omstandigheden, maar veel reden tot euforie was er nu ook weer niet. Voor de wedstrijd namen we ons voor om vol voor de zege te gaan tegen een concurrent en dan heb je ook niet helemaal het resultaat waar je voor kwam. Maar goed, we hadden de juiste reactie in huis en met een 7 op 12 zetten we geen slechte reeks neer. De wedstrijd tegen Diest wordt opnieuw een hele belangrijke, maar bepalend in geen geval. Ik hoorde dat ze Wellen klopten (3-1 red.) en zo komt alles nog wat meer samen. We maken ons geen illusies, de strijd om het behoud zal tot de laatste speeldag duren.”

Doelpunten: 24’ El Mansouri (1-0), 42’ Bogaers (2-0, pen.), 44’ Da Silva (3-0), 78’ Bruyninckx (3-1), 87’ Paulissen (3-2), 92’ Peeters (3-3).

Rood: 39’ Vets. (N)