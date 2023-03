Warre Vangheluwe zet in Youngster Coast Challenge West-Vlaamse ‘koppeltijdrit’ van 70 km naar z’n hand

“Op de Rodeberg heb ik zelf aangevallen”, vertelde Vangheluwe na afloop. “Ook ploegmaat Lars Craps was mee. In de afdaling richting Westouter reed ik samen met Alec Segaert vol door. Na de doortocht in het centrum van Westouter versnelde Alec nogmaals. Ik ging mee. Ongelooflijk hoe rap hij rijdt. Zelfs een beetje geschift hoe hij door dat dorpscentrum vloog. Toch was ik overtuigd dat Alec mij er niet zou afrijden. Daarna hebben we maar één keer iets tegen elkaar gezegd. We reden toen al een tijdje samen voorop. We spraken af om door te gaan tot de streep. Dat zag ik zeker zitten. Denk wel dat ik even veel werk opknapte als Alec.”