Warre Vangheluwe na winst in Omloop Hoogserlei: “Met minder dan hernieuwen zege in Ichtegem niet tevreden”

wielrennen beloftenWarre Vangheluwe (21) is klaar om zondag in de Grote Prijs Jules Vanhevel in Ichtegem z’n overwinning van vorig jaar te verdedigen. Donderdag zette hij in Tielt de 99ste Omloop van het Hoogserlei op z’n naam. Zijn vierde zege dit seizoen!

Voor de pion van Team Elevate p/b Home Solution Soenens was de zege in Tielt ietwat speciaal. “Met mijn vriendin heb ik op zowat vijfhonderd meter van deze aankomstlijn een huis gehuurd”, vertelde Vangheluwe donderdag nadat hij Lars Van Coppenolle de Nederlander Frank Van Den Broek en de rest van een kopgroep van elf met enkele lengten voorafging. “Volgende maand mogen we erin. Neen, een feestje bouwen gaan we nog niet doen. Ik heb nog een paar zaken te realiseren.”

Zege hernieuwen

Dat is goed presteren in Parijs-Tours voor beloften op zondag 9 oktober, maar eerst z’n overwinning in de interclub in Ichtegem proberen hernieuwen. “Met minder dan winst zal ik zondag niet tevreden zijn”, beweerde de derdejaarsbelofte donderdag. “Eigenlijk is die interclub een iets langere kermiskoers. Wat mij betreft mag het zondag regenen en waaien. Hoe slechter het weer, hoe beter voor mij.”

In Tielt werden de renners in het begin van de wedstrijd op regen getrakteerd. “Het was wat aan het miezeren, maar na twee ronden was het opgedroogd”, ging Vangheluwe verder. “Toch was dit een lastige koers. In zo’n kermiskoers is het moeilijk om als ploeg te domineren. Want er wordt van bij de start altijd fel gereden. In de finale hadden we het wel goed onder controle.”

Nog geen contract

Zodat de belofte uit Meulebeke na twee ritzeges in de Ronde van Namen en winst in Kemmel Koerse z’n vierde overwinning boekte. Hij hoopt op een kans bij de profs, maar lijkt dit jaar bij Sport Vlaanderen-Baloise uit de boot te vallen. “Het is al een drietal weken geleden dat ik Hans De Clercq, ploegleider bij Sport Vlaanderen-Baloise, hoorde”, aldus Vangheluwe. “Tot de laatste koers gereden is blijf ik erin geloven. Ik weet wat ik kan. Als ik dat kan blijven tonen komt het wel goed. Is het niet dit jaar, dan volgend seizoen. Ik mag sowieso naar het Soudal-Quick.Step Development Team, maar uiteraard hoop ik voor volgend jaar op een kans bij de profs.”

