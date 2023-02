Warre Vangheluwe, na sterke Brussel-Opwijk, met Soudal-Quick.Step in Le Samyn: “Unieke kans”

Tijdens de openingsmanche van de Road Series, de Belgisch-Nederlandse competitie voor beloften, lieten de West-Vlamingen zich zien. Jelle Harteel, Michiel Nuytten en Jelle Vermoote gingen op pad met de Nederlanders Hoogendoorn en Leerkes. Nadat beide Nederlanders overboord gingen, maakte Vangheluwe de sprong naar de leiders. Zodat een vierde West-Vlaming in de kop van de koers verscheen. Even later sloten ook Mats Omloop, Robbe De Weert en de Nederlander Jelte Krijnsen aan. Vangheluwe liet hen achter.

“Eigenlijk voelde ik me de hele wedstrijd niet zo goed”, beweerde Vangheluwe, die de kleuren van het Soudal-Quick.Step Devo Team verdedigt. “Toen ik zag welk knap werk de ploegmaats deden, heb ik de knop kunnen omdraaien en probeerde ik het toch te forceren. Misschien had ik wat langer moeten wachten om alleen in de aanval te gaan. In de kopgroep zaten drie overlevers van de lange vlucht. Die jongens namen begrijpelijk niet meer over. En ik had het gevoel dat ik sneller kon dan de rest. Voor de start had de ploegleiding gevraagd om mijn instinct te volgen. Dat heb ik gedaan. Jammer dan ik anderhalve kilometer te kort kom om dit af te ronden.”

Nederlandse winst

De beloftenklassieker draaide uit op een sprint. De Nederlander Roel Vansintmaartensdijk was sneller dan zijn Franse ploegmaat Axel Huens en Tijl De Decker. Nadat hij ingelopen was, liet Vangheluwe het lopen. Hij bolde een halve minuut later als 55ste over de streep. Zowel in het eerste deel van de koers als in de slotkilometer nam hij geen risico’s.

“Dinsdag mag ik met de hoofdmacht van Soudal-Quick.Step Le Samyn, de eerste Waalse profwedstrijd, rijden”, glunderde Vangheluwe. “Vooral in het begin van deze Brussel-Opwijk zat ik met mijn gedachten bij de wedstrijd van dinsdag. Ik zag dat er heel veel werd gevallen. Risico’s nam ik niet. Dinsdag krijg ik een unieke kans. Inderdaad, eind vorig jaar leek een profcontract dichtbij. Het kwam er uiteindelijk toch niet van. Dus moet ik in Le Samyn en in de andere wedstrijden die ik met de World Tourploeg mag rijden mijn best doen.”

