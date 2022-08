Warre Vangheluwe na dubbele ritwinst in Ronde van Namen: “Twee stapjes dichter bij een contract”

Couvin-Couvin en Chimay-Doische, dat waren de etappes van de Ronde van Namen die Vangheluwe op zijn naam zette. Dankzij de bonificatieseconden aan de streep werd hij na de tweede rit in Couvin ook leider. Maar die eerste plaats verdedigen in de etappe tussen Profondeville en Walcourt bleek niet evident.

“Toen ik naar de Ronde van Namen vertrok was ritwinst mijn enige doel”, blikt de derdejaarsbelofte uit Meulebeke even terug. “Na de zege in de tweede etappe werd ik ook leider. Logisch dat we met de ploeg van dan af het geweer van schouder veranderden en voor het behoud van de leiderstrui gingen. Dat liep in de derde etappe al meteen fout. We waren twee renners verloren. En toen in die derde rit een groep van circa dertig man voorop raakte en van ons team niemand mee was, zaten we in de miserie. Daar zijn we als ploeg door het spreekwoordelijke ijs gezakt. Uiteraard zat ik er ook zelf mee in.”

Vijf meter overschot

Bij Team Elevate p/b Home Solution Soenens was het na de derde etappe heel stil bij het avondeten in het hotel. Gelukkig kon Vangheluwe snel schakelen. In de vierde rit verscheen hij meteen weer op de voorposten. “Ik ging mee in de vroege vlucht”, verduidelijkt Vangheluwe. “Voor we aan de hellingen begonnen hadden we vijf minuten voorsprong. Op eigen tempo namen we die hindernissen. We hielden nog twee minuten over. Op vijftien kilometer van de streep was onze bonus nog slechts 35 seconden. Dat zag er niet goed uit. Ik ging solo en hield aan de aankomstlijn nog vijf meter over op het peloton.”

Goed voor z’n tweede ritzege in de vijfdaagse rittenkoers. Warre Vangheluwe zit duidelijk in een sterke periode. “Vanaf de Omloop, een koers die ik als derde afsloot, besefte ik dat het goed zat nadat ik me in het voorjaar wat te veel druk oplegde”, aldus Vangheluwe. “Dankzij die twee etappezeges sta ik twee stapjes dichter bij de profs, denk ik, maar er is nog niets definitief.”

