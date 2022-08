Warre Vangheluwe in Flanders Tomorrow Tour: “Eerste rit met twee keer Kemmelberg is me op het lijf geschreven”

wielrennen beloftenWarre Vangheluwe (21) was tijdens het Belgisch kampioenschap voor beloften in Sint-Lievens-Houtem één van de meest opvallende deelnemers. Zijn lange solo werd niet beloond. Scoort hij in de Flanders Tomorrow Tour wel?

Dertig kilometer voor het einde van het BK trok Vangheluwe in de aanval. Hij reed weg uit een kopgroep van negentien. Net nadat Jarne Van de Paar, de latere kampioen, de sprong naar de leiders had voltooid. “Dat Van de Paar aansloot, was voor mij geen goeie zaak”, blikt de pion van Team Elevate p/b Home Solution Soenens terug. “Ik sprong, ook omdat het peloton heel dicht zat. Om enkele renners mee te krijgen, maar toen ik omkeek was ik alleen.”

Te sterk om te winnen

Dus ging de derdejaarsbelofte uit Meulebeke door. Hij schudde een straffe solo uit de benen en liep tot veertig seconden uit. Bij het aansnijden van de laatste ronde van 16 km had hij nog twintig tellen op de groep Van de Paar. “Ik besefte dat het bijzonder moeilijk zou worden, toch geloofde ik erin want ik had nog nooit zo’n goed gevoel gehad”, beweert Vangheluwe. “In feite was ik zondag te sterk om te kunnen winnen. In de slotronde hoopte ik vijf kilometer van de streep nog tien tot vijftien seconden te hebben. Omdat dan, na een strook met tegen- en zijwind, een dalende strook met rugwind kwam. Jammer genoeg werd ik zeven kilometer van het einde ingerekend.”

Etappewinst het doel

Het resultaat is gekend. Jarne Van de Paar sprintte naar de titel. Vangheluwe krijgt vanaf donderdag de kans zijn uitstekende conditie op internationaal vlak in de verf te zetten. Net als vorig jaar rijdt hij de Flanders Tomorrow Tour, een driedaagse voor beloften met onder meer de opleidingsploegen van Jumbo-Visma, Team DSM en Groupama-FDJ. Flanders Tomorrow Tour start donderdag in Poperinge met twee beklimmingen van de Kemmel. Vrijdag vormt Staden het decor van de tweede rit. Zaterdag staat in de voormiddag een tijdrit in Wulpen op het programma, na de middag de finale in Handzame.

“De rit van donderdag is me op het lijf geschreven”, weet Vangheluwe. “Na de openingsetappe kan mijn Flanders Tomorrow Tour al geslaagd zijn. Vorig jaar werd ik in die rit zesde. Ik probeer dat te evenaren of te verbeteren. Daarna zien we wel. Na de tijdrit wordt duidelijk of een goed eindklassement kan.”

