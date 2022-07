Warre Vangheluwe derde in Omloop HNB: “Speelde de hele koers met de pedalen, maar zat wat gevangen”

Warre Vangheluwe (20) heeft zijn tweede podiumplaats van het seizoen beet. Nadat hij in maart derde werd in de Grote Prijs Fitte Peeters in Mol eindigde hij zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad in Borsbeke opnieuw op nummer drie.

“Ik zat de hele wedstrijd met de pedalen te spelen”, beweerde Vangheluwe na afloop van deze Vlaamse beloftenklassieker. “Maar het was voor mij een vrij moeilijke situatie. In de finale zat ik een beetje gevangen in de ploegtactiek.”

Want ploegmaat Siebe Deweirdt raakte tijdens de beklimming van de Muur, de negende van tien hellingen in deze wedstrijd, voorop met Luca Van Boven. De pion van Lotto-Soudal U23 nam de klim naar de Kapelmuur in Geraardsbergen voor zijn rekening. Michiel Lambrecht, Axandre Van Petegem en Jorre Debaele haakten af en werden door zeven achtervolgers bijgebeend. Vangheluwe was één van die zeven.

Anticiperen voor de Muur

“Net voor de Muur heb ik zelf aangevallen”, vertelde de derdejaarsbelofte uit Meulebeke. “Vooral omdat ik wou anticiperen. Op die manier kwam ik in een mooie situatie. We bleven voor het peloton, maar doordat een ploegmaat voorop reed moest ik blijven zitten. Het was een beetje gokken, je weet nooit hoe het uitdraait. Uiteindelijk staan we met twee van het team op het podium, maar niet op het hoogste schavotje. Dat is een beetje zuur. Ik kan niet zeggen dat ik met deze derde plaats tevreden ben. Als je vandaag content bent met rang drie kan je volgende week ook met een vierde plek tevreden zijn. Zo denk ik er niet over. Ik ben enkel tevreden met winst.”

Te veel druk opgelegd

Ook omdat de pion van Elevate p/b Home Solution-Soenens zaterdagochtend wakker werd met de idee dat hij deze Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam kon zetten. “Ik dacht zaterdagmorgen dat het voor mij kon zijn”, besloot Warre Vangheluwe die een tiental seconden na laureaat Luca Van Boven over de streep bolde. “Eigenlijk had ik dit jaar gedacht er te staan van bij de start van het seizoen. Dat was niet zo, ik legde mezelf een beetje te veel druk op. Daar ben ik wat aan tenonder gegaan. Deze derde plaats schenkt me eindelijk wat bevestiging. Ik vermoed dat ik nu toch op de goeie weg ben.”