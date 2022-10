Warre Vangheluwe buigt voor sluwere Lars Oreel: “Nederlander liet uitschijnen piepedood te zitten”

Wielrennen elite z/c en beloftenWarre Vangheluwe (21) wou in Ichtegem z’n interclubzege van vorig jaar hernieuwen, maar botste in de laatste meters op medevluchter Lars Oreel. De kerel uit Meulebeke was er meteen na afloop het hart van in.

“We hadden met de ploeg alles onder controle, het leek alsof we niet konden verliezen, maar de laatste honderd meter liep het fout”, zuchtte de pion van Team Elevate p/b Home Solution Soenens. “Eerst waren we met vier van de ploeg in een vlucht van twintig. Daarna raakte ik met ploegmaat Siebe Deweirdt en twee Nederlanders voorop. Siebe had al de bergprijs op zak, hij reed voluit voor mij. In de laatste ronde zag ik dat Siebe net voor de top van het klimmetje opzij ging. Zo raakte ik met Lars Oreel voorop. De laatste kilometers nam hij niet meer over. Hij zat heel luid te zuchten, hij gaf de indruk piepedood te zitten. Misschien was ik te zegezeker. De laatste honderd meter kwam hij over mij. Nochtans ben ik in een sprint met twee nog niet veel geklopt geweest.”

Niet onverdiend

Wat in Ichtegem wel gebeurde. “Ik kan daar kwaad om zijn, ontgoocheld ook en zeggen dat het onverdiend is”, ging Vangheluwe verder. “Zijn zege is niet onverdiend want hij klopt me gewoon in de sprint. Lars Oreel heeft het gewoon heel slim aangepakt. Nochtans hadden Siebe Deweirdt en ik de indruk dat Nick Van Der Lijke, de man die ook mee was toen we met vier voorop raakten, de sterkste van de twee was.”

Herfstcriterium

Door mechanische pech haakte hij af. Jammer genoeg geen vijfde seizoenzege voor Vangheluwe die eerder dit seizoen Kemmel Koerse, twee etappes in de Ronde van Namen en vorige donderdag in Tielt de Omloop van het Hoogserlei won. “Op dit moment ben ik ontgoocheld omdat ik tweede ben terwijl ik pas een jaar terug hier mijn eerste interclub ooit won”, relativeerde Vangheluwe die het seizoen afsluit met het Herfstcriterium in Oostrozebeke (3/10), de profkermiskoers in Zele (5/10) en Parijs-Tours U23 (9/10). Dus nog twee kansen om profploegen te overtuigen. “Pas op 31 december 2023 zal ik mijn droom om prof te worden opbergen”, benadrukte Vangheluwe. “Op een dag word ik professioneel wielrenner, dat ben ik zeker, daar ga ik ook alles voor doen.”

