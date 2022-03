Warleson Lisboa (Cercle Brugge) is uitstekend vervanger van Didillon: “In Brazilië die reflexen aangeleerd”

VOETBAL 1AOok zaterdag tegen KV Kortrijk zal Cercle Brugge het nog zonder zijn titularisdoelman Thomas Didillon moeten rooien. De Fransman brak een vinger en miste daardoor de cruciale partij tegen Racing Genk. In doel deed vervanger Warleson Lisboa het uitstekend, ondanks twee tegengoals. “Ik heb drie maanden op deze kans gewacht en denk wel dat ik tevreden mag zijn over mijn prestatie”, oordeelt de Braziliaan.

Drie maanden, dat was de periode die lag tussen de dramatische uitschakeling in de Belgische beker op KV Mechelen begin december en de blessure die Didillon in datzelfde AFAS-stadion opliep eind februari. In de bekerpartij had Warleson de toen pas aangekomen nieuwe coach Thalhammer getoond dat op hem kon worden gerekend als stand-in van Didillon. Warleson keepte eerder ook in het bekerduel met eerstenationaler KVK Tienen. In competitieverband was hij vorig seizoen, onder Paul Clement, de sluitpost geweest op Standard, tegen Zulte Waregem en op Charleroi. Drie nederlagen, maar vooral op Sclessin had de Braziliaan indruk gemaakt. Dat deed hij ook vorig weekend tegen Genk.

“Ik had drie maanden geduld moeten oefenen, maar daar had ik geen probleem mee”, lacht de 25-jarige doelman. “Zo gaat dat nu eenmaal in voetbal, er kan er maar eentje onder de lat staan.”

Met dank aan Storck

Warleson is inmiddels aan zijn derde seizoen in België bezig. Hij kreeg zijn eerste contract(je) op Cercle op het ogenblik dat Bernd Storck er de plak zwaaide en diens landgenoot Lennart Moser in doel stond. “Neen, we hebben elkaar na de match tegen Genk niet kunnen spreken, daar was het te hectisch voor. Maar ik ben de Duitse coach dankbaar voor het vertrouwen dat hij me destijds schonk.”

“Inmiddels heb ik bij Cercle kunnen bijtekenen, dat leek me het beste plan voor mijn carrière. Met mijn vrouw en onze drie kinderen, waarvan het jongste hier is geboren, ben ik heel gelukkig in Brugge”, stelt Warleson. “Bij Cercle zijn we met drie Brazilianen, Vitinho en David Sousa en ik, wat het toch aangenamer maakt. Je kan al een keertje Portugees spreken in de kleedkamer, of een grapje met elkaar uithalen.”

Wat Warleson in zijn weinige wedstrijden als eerste doelman van Cercle vooral kon tonen, waren zijn bijzonder goeie reflexen. “Die heb ik aangeleerd en keihard aan gewerkt, toen ik nog in Brazilië keepte, bij Atletico Paranaense en Sampaio Corrêa”, verklapt hij. “Hopelijk kan ik mezelf als doelman vervolmaken. Dat puntje tegen Genk was misschien niet genoeg om weer volop in de race te geraken voor de top acht, maar we moeten in onze kansen blijven geloven. En dus winnen tegen Kortrijk, want daarna volgen nog enkele loodzware opdrachten.”

