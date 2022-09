Ward Verwerft en Turnhout willen tegen Lebbeke zure derbynederlaag doorspoelen: “Onze zwakke eerste helft tegen Lille vraag om een reactie”

voetbal tweede nationale BNa de derbynederlaag tegen Lille hopen ze bij Turnhout dit weekend opnieuw te kunnen aanknopen met een zege. Daarvoor moeten Ward Verwerft en co. zaterdag in eigen huis voorbij het Oost-Vlaamse Lebbeke.

Turnhout ging afgelopen weekend nog met 3-2 onderuit tegen de buren uit Lille. “Vooral onze eerste helft was ondermaats”, weet Verwerft. “Na de pauze kwamen we een stuk beter en scherper voor de dag, maar dat volstond uiteindelijk niet om de 2-0-ruststand uit te wissen. Het is dus duidelijk dat we ons geen slechte helft kunnen permitteren, want dat wordt op dit niveau genadeloos afgestraft.”

Les geleerd

Verwerft hoopt daarom dat Turnhout dit weekend wel 90 minuten bij de les is. “Zoiets kan eens gebeuren met een jonge groep als die van ons, maar hopelijk heeft nu iedereen wel zijn les geleerd. Onze zwakke eerste helft tegen Lille vraagt in elk geval om een reactie. We zullen dan alleen vanaf de eerste minuut gefocust moeten zijn, want anders betalen we dat gebrek aan concentratie en scherpte ongetwijfeld opnieuw cash.”

Lebbeke, dat na vier speeldagen vier punten telt, komt net als Turnhout over uit derde nationale. “Ze zaten vorig seizoen wel niet bij ons in de reeks, waardoor ik ze totaal niet ken. Ik weet alleen dat ze vrij vlot scoren voorlopig, maar ook redelijk wat goals binnenkrijgen. Op dat vlak is hun parcours in de eerste vier matchen een beetje vergelijkbaar met dat van ons. Wij slikken bijvoorbeeld ook iets te veel tegengoals. Dat is dus absoluut een werkpuntje. Gelukkig scoren we zelf ook vaak, waardoor het dit weekend misschien wel eens een heel leuke wedstrijd zou kunnen worden. Zeker als we de lijn van onze tweede helft tegen Lille kunnen doortrekken.”

Nog wat zoeken

Verwerft vervult dit seizoen een iets andere rol in vergelijking met vorig jaar. “Ik sta nu wat hoger op de linkerflank, waardoor ik ook aanvallend meer mijn steentje moet bijdragen. Daardoor is het nog een beetje zoeken, maar dat komt wel goed. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat we van elke ploeg kunnen winnen, maar het omgekeerde is ook waar op een mindere dag. Het zal dus vooral van onszelf afhangen waar we eindigen.”

