Ward Vermeulen (Olympic Ledegem): “Verdiende puntendeling op het veld van leider Aalbeke Sport”

Olympic Ledegem is aardig op dreef in derde provinciale C. De derdeprovincialer voerde een tijdje terug een trainerswissel door en sedert Emmerson Samyn het roer in handen heeft, mogen de resultaten best gezien worden. Olympic is nu al zes matchen ongeslagen en hield zaterdagavond leider Aalbeke Sport op eigen veld in bedwang door er 1-1 te spelen.

De 27-jarige Ward Vermeulen is bij Olympic Ledegem kind des huizes. “Ik verdedig al geheel mijn leven de kleuren van Olympic”, weet de kapitein, die in Ledegem woont en beroepshalve technisch tekenaar is. “Een verplaatsing naar de leider is uiteraard niet van de poes maar toch trokken we zonder schrik naar Aalbeke. We hadden uiteraard vooraf getekend voor een gelijkspel want we hadden tegen de lijstaanvoerder niets te verliezen. We speelden er een meer dan degelijke match en zijn dan ook super tevreden dat we er een puntje konden meegritsen. We kwamen wel 1-0 achter maar we lieten de armen niet hangen en bleven er voor gaan. Mehdi Verlinde kon nog de gelijkmaker netten en we konden tot het laatste fluitsignaal standhouden. Een meer dan verdiende puntendeling op het veld van leider Aalbeke Sport.”

Een nieuwe wind

“Het bestuur ging een tijdje terug tot een trainerswissel over en dat werkte heel lonend. Emmerson Samyn werd als T1 weggeplukt bij reeksgenoot SV Moorsele B en dat bleek voor ons team een uitermate goede zet. We hadden immers nood aan een nieuwe wind want we waren enkele weken terug toch in die onderste regionen van het klassement beland. Door die goede reeks van de laatste weken zijn we nu opgeklommen tot in de middenmoot zodat we nu toch wat meer ademruimte hebben. De dreigende degradatiewolken zijn verdwenen want we konden een plaatsje in die rustige middenmoot opeisen. Daar horen we ook thuis maar we moeten uiteraard alert blijven en de komende weken ons puntensaldo blijven aandikken.”

Mooie affiche tegen SV Ingelmunster

Olympic Ledegem kijkt komend weekend alweer een topper in de ogen. “Inderdaad”, stelt de kapitein van Ledegem tot besluit. “SV Ingelmunster, de derde in de stand, komt immers op bezoek. Ook nu is er bij ons geen druk maar bij de tegenstander wel want de Ingelmunsternaars staan aan de leiding in de tweede periode en we zijn aan speeldag 20 toe.”