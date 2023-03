Ward Van Dyck (Achel) na de winst in Borgworm: “Drie belangrijke punten”

Lotto Volley LigaTectum Achel heeft zijn eerste wedstrijd in de Challenge Play-offs gewonnen. De Noord-Limburgers pakten een 1-3-winst op het veld van Borgworm. Daarmee wippen de Achelaren over de Walen naar de eerste plaats. “Het zijn drie belangrijke punten, maar daarmee is ongeveer alles gezegd”, vertelt Ward Van Dyck. “Het is een mini-competitie waarin er bij een misstap snel veel kan veranderen. We focussen nu op de finale van deze competitie om zo nog een gooi te kunnen doen naar een Europees ticket.”

“Makkelijke zege? Neen, we hebben er voor moeten vechten. Alleen in de derde set liep het echt vlot voor ons. Het zijn natuurlijk deze wedstrijden die we moeten winnen. Daarom zijn vooral de drie punten belangrijk”, klinkt het bij Ward Van Dyck. Bij Achel werd hoofdaanvaller Ulrik Dahl in set twee vervangen door Michiel Fransen. De Deen zat op dat moment niet goed in de match. Toch werd hij na afloop uitgeroepen tot man van de match. “Vreemde keuze, ook al is hij in de slotfase nog wel goed ingevallen.”

Goed gevoel

Ward Van Dyck had de titel man van de match liever naar Sam Gortzak zien gaan. “Die heeft volgens mij het tij gekeerd en ons naar de zege geleid. Maar goed, het is ook niet meer dan de eer. En een fles lokaal bier”, lacht Van Dyck die zelf ook een goede prestatie neerzette. Zijn moeilijk seizoensbegin lijkt intussen achter de rug. “Klopt, ik voel me veel beter dan een paar maanden geleden. En dat is ook te zien tijdens de wedstrijden. Hopelijk blijft het nog even duren, want we zijn van plan om nog een tijdje verder te gaan.”

Mooie trigger

Van Dyck heeft het dan over de Europese ambities van Achel. De Tectum-jongens kunnen nog een ticket voor de Challenge Cup. “Dat is een mooie trigger. Eerlijk, stel dat het bovenaan anders verlopen was, dan was er geen sprake meer van dat Europese ticket en speelden wij een competitie zonder inzet. Het is nu aan ons om te bewijzen dat Achel klaar is om de strijd aan te gaan met de nummers vijf en zes van de Champions Play-offs. En eigenlijk ook om te tonen dat we met wat meer geluk en minder gemors met de punten in de top zes hadden kunnen staan.”

