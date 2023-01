Ward Van Dyck (Achel) na de vijfsetter tegen Haasrode: “We zijn er blijven in geloven”

Achel leek na twee sets op weg naar een duidelijke zege, maar de bezoekers uit Leuven sloegen in de derde en de vierde set keihard terug. Met dank aan Hendrik Tuerlinckx, scorend aan 57%, maar de ex-Roeselarespeler slaagde er dan toch niet in om de Tectum-jongens onderuit te halen. “We zijn blijven vechten”, zegt Ward Van Dyck die in de vijfde set de beslissende kloof sloeg. “De twee punten zorgen ervoor dat we van de rode lantaarn verlost zijn. Ja, dat is een mentale opkikker.”

Dikke vis

Kloof slaan

Naast de twee punten die de Noord-Limburgers aan hun rekening toevoegen, maakt de ploeg ook een sprong in het klassement. “Klopt en dat is een goede zaak. Natuurlijk moeten we nog achterom kijken, maar de kleine marge die we nu hebben, is eerder een boost om naar boven te kijken. De kloof met Aalst en Menen is nog vijf en zes punten groot, maar niks is onmogelijk, hé”, maakt Van Dyck zich sterk. “De komende twee speeldagen nemen we het op tegen Borgworm en Guibertin. Bij winst kunnen we een mooie kloof slaan.”