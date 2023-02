Ward Huygens is met VW Hamme weer aan de winnende hand: “Nederlaag in Drongen heeft een hele week aan mij geknaagd”

In Hamme kan men weer opgelucht ademhalen. Ward Huygens (25) begrijpt de hint. “Ik denk dat we tegen Eppegem een goede prestatie hebben neergezet. Na de miskleun vorige week moesten we iets rechtzetten. De nederlaag in Drongen heeft een hele week aan mij geknaagd. We hadden tien weken lang hard gewerkt om die periodetitel te pakken en in tien minuten tijd zie je alles uit je handen glijden. Daarom is het goed dat we ons snel konden herpakken. Onze eerste helft was uitstekend en we konden snel een 2-0-voorsprong vergaren. Indien we nog zuiverder hadden afgewerkt, kon het bij de rust ook 4-0 gestaan hebben. Het eerste doelpunt begon bij mij. Lokando kon mijn bal met de borst meenemen, zijn man uitkappen en scoren. De tweede treffer begon bij Boulahmoum die Van Osselaer bediende. Die kon achter het steunbeen met een hakje onze bonus verdubbelen. Schitterend! Na de rust zijn we niet meer in de problemen gekomen. Die tweede helft was voetballend van mindere makelij. Het is niet de eerste keer dat dit scenario ons overkomt en het is zeker een werkpunt. Toch konden we vlot controleren. Eppegem kreeg nauwelijks kansen. We hebben het in die laatste minuten gewoon niet genoeg uitgespeeld. Door deze 2-0-overwinning staan we stevig op de derde plaats. Die klassering is terecht.”