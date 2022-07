Ward D’Hoore is met nationaal brons en toptijd op 5000m helemaal terug na blessureleed: “Heb toegewerkt naar deze periode”

AtletiekDoor een aanslepende achillespeesblessure kwam Ward D’Hoore (27) afgelopen winter niet in actie. Na een lange en geduldige revalidatie bewees hij de afgelopen weken echter dat hij helemaal terug is. Hij won de 10km op de Nacht van Vlaanderen, pakte brons op het BK 5000m en liep zaterdag op de KBC Nacht van de Atletiek een sterk persoonlijk record van 13.47.11 op de 5000m. “Alle puzzelstukjes vielen in elkaar”, klinkt het.

Ward D’Hoore kreeg in de zomer van 2021 af te rekenen met een vervelende achillespeesblessure en die hield hem lange tijd langs de kant. Het veldloopseizoen moest hij afgelopen winter aan zich laten voorbijgaan, maar gelukkig verliep de revalidatie goed en was hij net op tijd fit om de voorbereiding op het zomerseizoen aan te vatten. “Ik kom van heel ver terug, maar ik merkte de afgelopen maanden wel dat mijn trainingstijden snel de goeie richting uitgingen”, zegt hij. “Dat sterkte mij in de overtuiging dat ik opnieuw kon aanknopen bij mijn niveau van vorig jaar.”

Nationaal brons

De afgelopen drie weken kreeg de Houtlander dan ook de bevestiging van dat vermoeden en liet hij een aantal sterke prestaties optekenen. In zijn eigen Torhout won hij de 10km op de Nacht van Vlaanderen in een knappe tijd van 31.09. “Dat was een heel zware wedstrijd in tropische omstandigheden. Dit was niet echt ideaal een weekje voor het Belgisch kampioenschap, maar ik wou absoluut deelnemen aan deze wedstrijd voor eigen publiek", gaat hij verder. Op dat Belgisch kampioenschap 5000m in Gentbrugge liep D’Hoore een zeer verstandige wedstrijd en werd hij na het oppermachtige duo Ismael Debjani en Michael Somers knap derde in 14.04.46. “Brons was sowieso het hoogst haalbare, maar het deelnemersveld was enorm sterk. Ismael en Michael waren buiten categorie en daarnaast waren er heel wat atleten van mijn niveau, waardoor het een spannende strijd werd. Door het kopwerk van Steven Casteele en Guillaume Grimard, moest ik bijten om te kunnen volgen, maar hoe dichter we bij de laatste ronde kwamen, hoe groter mijn kansen werden. Ik heb namelijk mijn snelheid mee op het einde en stelde zo het brons veilig.”

Scherp persoonlijk record

Afgelopen zaterdag zette de Torhoutenaar dan nog eens de kroon op het werk door op de KBC Nacht van de Atletiek zijn persoonlijk record op de 5000m aan te scherpen tot 13.47.11. “Dat was een ideale wedstrijd waarbij alle puzzelstukjes mooi in elkaar vielen. Ik was in vorm, het weer was uitstekend en ik werd ingedeeld in een sterke reeks in het hoofdprogramma, waardoor er veel publiek was om ons aan te moedigen. De eerste 3000m kon ik goed meeschuiven met de groep, maar toen er daarna werd versneld, moest ik toch alle zeilen bijzetten. Gelukkig kon ik af en toe nog een atleet inhalen, waardoor ik telkens een mikpunt had. Ik hoopte onder de 13.50 te duiken, maar een chrono van 13.47.11 had ik nu ook niet meteen verwacht”, besluit hij.

