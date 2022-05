Ward Baert kan met Drongen geschiedenis schrijven: “Promotie naar nationaal voetbal zou grotere verwezenlijking zijn dan titels in tweede provinciale”

Drongen begon op 5 september 2021 aan het eerste volwaardige seizoen in eerste provinciale. Binnen de spelersgroep lagen de doelen verspreid uiteen, van rustig in de middenmoot tot top vijf. Komende zondag (aftrap om 15 uur) krijgt KVE de kans om promotie af te dwingen.

“Zelf vond ik dat we top vijf moesten halen”, aldus aanvoerder Ward Baert. “Onze zesde plaats was dus eigenlijk te weinig. Nu we deze kans krijgen, moeten we ervoor gaan. In derde nationale zouden we het niet gemakkelijk hebben, maar als voetballer moet je de sportieve ambitie hebben om dat mee te nemen.”

Terugkeren naar nationale

“Acht jaar geleden kwam ik van SK Deinze naar Drongen. Toen waarschuwde een coach me er al voor: het is erg moeilijk om uit provinciale terug naar nationale te keren. Dat was altijd mijn bedoeling, maar de juiste ploegen kwamen zich nooit aanbieden.”

“Het zou prachtig zijn om dat met mijn eigen club te kunnen afdwingen. In acht seizoenen pakte ik hier al twee titels in tweede provinciale, maar de deur naar nationaal voetbal openbeuken zou de grootste verwezenlijking zijn.”

Mentaliteit

Meteen na het laatste fluitsignaal en de overwinning tegen Zonhoven richtte de spelersgroep de blik foutief al op Torpedo Hasselt. Enkele uren na de wedstrijd bleek dat Drongen zich op een verplaatsing naar VK Linden mocht voorbereiden. “Linden haalde in de reguliere speeltijd een 0-2-achterstand op en stond ook in de verlengingen 2-3 achter. Ze kwamen weer gelijk en wonnen via strafschoppen. Dat zegt veel over hun mentaliteit.”

“We zullen er dus niet snel klaar mee zijn. Ze verdedigen heel compact en spelen op de omschakeling via een sterke en snelle spits die in de competitie 25 keer scoorde. Op de beelden leek het alleszins een klein en gezellig pleintje. Dat kan voor een echte cupsfeer zorgen. Wij gaan met een busje en zullen ook wel de nodige steun krijgen.”

Veel honger

Na een lang seizoen staan Baert en co voor nog minstens een en hoogstens twee duels. “We hadden al meeval in deze eindronde”, geeft de verdediger toe. “We zitten aan de interessantste kant van de tabel en vermeden ASV Geel, dat met meer dan zeventig punten zelfs geen kampioen werd in Antwerpen. De vrijloting voor de eerste ronde gaf bovendien veel jongens de kans om even op adem te komen.”

“Na het coronajaar begonnen we in mei al met trainen. Toen kregen we een loopschema voor juni en in juli begon de voorbereiding. Sommige jongens zijn al meer dan een jaar bezig en snakken naar rust, maar eerst willen we het ticket voor derde nationale pakken. De groep heeft heel veel honger om van nationaal voetbal te proeven. Er werd opnieuw heel gretig getraind en iedereen is fit.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal