Ward Baert en KV Drongen ontvangen Jong Lede: “Tijd voor eerste driepunter op eigen veld”

In derde nationale A staat KV Drongen twaalfde met vijf punten. Na een knappe start met een zege en een draw pakten Ward Baert en co recent slechts één op negen. “Daar liggen we niet wakker van", aldus de aanvoerder. “Drongen is een nederige club. Wij beseffen dat sommige tegenstanders gewoon beter zijn en dat we niet elke week punten zullen pakken.”

“Dit is zo goed als dezelfde kern die een paar jaar geleden nog in tweede provinciale speelde, maar we hebben ons goed aangepast. Met vijf op vijftien mogen we als nieuwkomer tevreden zijn. We bewijzen dat we op onze plaats zitten, want we werden nog geen enkele keer weggespeeld. Het grootste verschil met vorig seizoen is de extra kwaliteit van de tegenstanders. Tegen Avanti Stekene werden twee foutjes meteen afgestraft.”

Perfect terrein

Ook in die reeks van drie duels zonder zege amuseerde Baert zich. “Ik voel dat ik beter presteer dan vorig seizoen. Het prikkelt en motiveert ons om die ploegen die ons nog niet kennen te verrassen. Vorige zondag trokken we nog met veel goesting naar Hamme. We kwamen toe in een mooi stadion met meer volk dan we in eerste provinciale gewoon waren.”

“Het gras was ‘s ochtends nog afgereden en het terrein lag er perfect bij. Dan krijg je als voetballer meteen nog meer goesting. Het is gewoon leuk voetballen. De velden zijn groter, waardoor er minder vechtvoetbal is en ploegen veel meer met open vizier aanvallen.”

Oost-Vlaamse derby

Drongen krijgt zondag het bezoek van Jong Lede, dat net als KVE vijf punten heeft. “Voor de kwaliteiten die ze hebben, presteren ze iets te wisselvallig. Hun mindere competitiestart verbaast me, want ze draaien al jaren mee en ik schat hen wel hoog in. Nicolas Van Peteghem en Alteron Balaj zijn mannen die we zeker in de gaten moeten houden. Jong Lede is al een Oost-Vlaamse derby voor ons. We willen onze eerste driepunter op eigen veld. Dan zouden we mooi mee zijn met acht punten.”

Derde nationale A: KV Drongen - Jong Lede: zondag 15u

Lees ook: meer voetbal in 3NA