Ward Baert (Drongen) na 0-0 tegen Wervik: “We spelen te vaak gelijk”

In derde nationale A kreeg KV Drongen zondag de kans om een plaatsje te klimmen in de stand. Bij winst wipte het over tegenstander KV Wervik naar de elfde plaats, maar de wedstrijd leverde geen winnaar op. “Het was een gesloten wedstrijd”, vat aanvoerder Ward Baert samen. “Er waren niet veel kansen en het tempo lag erg laag.”

“Het was duidelijk een match tussen twee ploegen die het moeilijk hebben om zelf het spel te maken en vooral niet wilden verliezen. Na minuut 75 leek het alsof beide ploegen vrede namen met die 0-0 en erna geen risico’s meer namen. Als dit de laatste speeldag was geweest, dan zou het zonder twijfel een andere wedstrijd zijn geworden.”

Draws inruilen

Voor Drongen werd het de vierde opeenvolgende match zonder nederlaag, met onder meer een vier op zes tegen podiumkandidaten VW Hamme en Voorde-Appelterre. “De 3-2 tegen Hamme was misschien wel onze beste match van het seizoen. Ook die 1-1 tegen Voorde gaf vertrouwen, maar we speelden nu wel al drie keer op rij gelijk. Van die vele draws zou ik er wel een paar willen inruilen.”

“Het geeft wel een goed gevoel dat we nog eens een nul kon houden. Ons blok staat goed en met Kevin Frans hebben we ook een sterk sluitstuk. Alleen moeten we voorin iets efficiënter worden bij onze laatste pass. Het ontbreekt ons een beetje aan de final touch. We zouden wat meer killer mogen worden.”

Brute pech met Anzegem

Mede door de vele gelijke spelen verloor Drongen slechts twee keer in acht wedstrijden sinds de winterstop. Zondag trekken Baert en co met vertrouwen naar Jong Lede. “Jong Lede staat niet zo ver boven ons en kwam in oktober nog met 0-1 winnen bij ons. We voetballen volwassener dan in de heenronde en hebben er met Nicolas Van Buyten een aanwinst bij die in balbezit voor rust zorgt. De volgende stap is nog meer killer worden. Hopelijk krijgen we een paar mogelijkheden die we deze keer kunnen benutten. Wij gaan vol voor de drie punten.”

“Doelstelling nummer een blijft het behoud waar we alles moeten aan doen. Dit is een enorm uitdagende reeks en we genieten ervan, maar het voorval met Anzegem is voor ons brute pech. Samen met Aalter horen we bij de enige clubs die ervan konden winnen. Door hun algemeen forfait verloren wij ineens drie punten ten opzichte van heel wat concurrenten onderin. Anderzijds betekent dat wel een zakker minder, waardoor we er dus zeker twee achter ons moeten houden.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA