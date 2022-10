Wannes Van Tricht (FC Lebbeke) viert wederoptreden met punt tegen ex-club Mechelen: “Goede prestatie tegen sterke tegenstander”

In de eerste minuten speelde Lebbeke goed mee. Toch bracht Van Den Branden de Maneblussers op het kwartier op voorsprong. Nadien kregen de Maneblussers de bovenhand. Vooral Bilal Bafdili was een gesel voor de thuisdefensie. Na de rust konden de Lebbekenaren het evenwicht herstellen. Van Gysel lukte op aangeven van Van De Velde de gelijkmaker. In de slotfase voerden de bezoekers de forcing, al kreeg ook Lebbeke nog kansen. Eindverdict 1-1.

Wannes Van Tricht

Voor Wannes Van Tricht was het in meerdere opzichten een bijzondere avond. “Voor het eerst dit seizoen mocht ik in de basis starten. Tijdens de voorbereiding liep ik een spierscheur op in de kuit die me meer leed bezorgde dan me lief was. De laatste twee, drie weken heb ik geprobeerd om wat aan mijn basis te schaven. Vorig weekend kon ik dan al één helft invallen op Hasselt. Vijf minuten voor tijd werd ik vervangen. Ik had krampen, maar geen vrees: het ging niet om een hervallen. Het feit dat ik kon debuteren tegen mijn ex-club KV Mechelen maakte het uiteraard dubbel zo leuk. Ik mocht bij rood-geel een jaar proeven van het hoogste niveau. Bij de staf kwam ik nog enkele oude bekenden tegen.”

Goede prestatie

Wannes Van Tricht stelde terecht vast dat Lebbeke negentig minuten lang met hart en ziel had gestreden. “Het was een goede prestatie tegen een sterke tegenstander. Mechelen draait niet voor niets met de top van tweede nationale mee. Iemand als Bilal Bafdili heeft talent, van die jongen gaan we in de toekomst nog horen. In de eerste helft heeft Mechelen het ons knap lastig gemaakt. Toen kregen ze ook kansen. Na de herneming lukte het beter bij ons en kwamen we in de match. Na de gelijkmaker hebben we nog geprobeerd om druk te zetten, maar uiteindelijk bleef het 1-1. Met die uitslag kunnen we zeker leven in Lebbeke.”

Ploegen en doelpunten

Lebbeke : Aeyels, De Coeyere, Van Damme, Monday, Van Tricht (84’ Verhulst), Van Gysel (74’ Lyase), Bourguignon, De Pauw, Loriers, Van De Velde, Liessens.

Mechelen : Falchou, Rottiers, Van Den Branden, Bohets, Asare, Robberechts, Bafdili (86’ Dolet), Amuzu (66’ Antonio), Zeba, Jacobs, Van Campenhout.

Doelpunten : 16’ Van Den Branden (0-1), 49’ Van Gysel (1-1).

Geel : Van Damme, Van Gysel, De Pauw, Loriers, Rottiers, Van Campenhout.

