Wannes Van Tricht (FC Lebbeke) verdedigt tweede plaats in Lochristi: “Vertrouwen is groot na knappe winst tegen Tempo”

In Lebbeke verdedigt men de tweede plaats na het ongenaakbare Oostkamp. Wannes Van Tricht is een van de mannen in vorm. Tegen Tempo Overijse zette hij twee keer de netten de bol. “Twee weken geleden speelden we een zwakke match tegen Stekene. Het leverde ons wel nog een punt, maar het spel was allerminst overweldigend. We speelden te afwachten en lieten onze eigen kwaliteiten onvoldoende zien. Het was goed dat we amper zeven dagen later al konden uitpakken met een stevige reactie tegen Overijse. Vooral onze eerste helft was toen van een zeer hoog niveau. Die wedstrijd was een goede graadmeter met het oog op de eindronde. Het vertrouwen is groot na de knappe winst tegen Tempo.”